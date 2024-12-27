Поступления от курортного сбора в Сочи превысили 500 миллионов рублей — на что потратили средства

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году в казну Сочи поступления от курортного сбора превысили спрогнозированные показатели на 29 миллионов рублей.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пляж Сочи

По сообщению администрации города, с начала года и по ноябрь в городской бюджет поступило более 533,6 млн рублей. На эти средства благоустроили сквер "Комсомольский" и набережную реки Псахе, установили систему освещения на набережной реки Мзымты. Эти же средства пошли на оплату работ в сквере "Дружбы народов" и установление камер видеонаблюдения на сочинских пляжах.

В следующем году в курортном городе будет собираться туристический налог. Доходы от налога планируют направить на обустройство пляжей и зон отдыха, сообщает "Царьград”.

Уточнения

Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.

