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Поступления от курортного сбора в Сочи превысили 500 миллионов рублей — на что потратили средства

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Туризм

В этом году в казну Сочи поступления от курортного сбора превысили спрогнозированные показатели на 29 миллионов рублей.

пляж Сочи
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Сочи

По сообщению администрации города, с начала года и по ноябрь в городской бюджет поступило более 533,6 млн рублей. На эти средства благоустроили сквер "Комсомольский" и набережную реки Псахе, установили систему освещения на набережной реки Мзымты. Эти же средства пошли на оплату работ в сквере "Дружбы народов" и установление камер видеонаблюдения на сочинских пляжах.

В следующем году в курортном городе будет собираться туристический налог. Доходы от налога планируют направить на обустройство пляжей и зон отдыха, сообщает "Царьград”.

Уточнения

Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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