Эксперты назвали самый дорогой тур на новогодние праздники

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным специалистов, был определён самый дорогой тур, реализованный в России на грядущие новогодние праздники.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Этой эксклюзивной поездкой стал отдых в Таиланде для пары с двумя детьми. На 12 дней они выбрали пятизвёздочный отель с системой "Все включено" на курорте Као-Лак, вылетев из Москвы. Стоимость тура составила почти 2 миллиона рублей — 1 982 335 рублей, сообщает РИА Новости.

В то же время, самым недорогим вариантом для новогодних каникул оказалась поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. На одного путешественника она обошлась всего в 25 386 рублей и включала четыре ночи проживания в отеле без звёзд и без питания.

Наиболее популярными направлениями для начала нового года, по информации того же сервиса, стали Египет и Объединённые Арабские Эмираты. В тройку самых востребованных мест также вошла Россия.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.



