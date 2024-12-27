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Эксперты назвали самый дорогой тур на новогодние праздники

1:06
Туризм

Согласно данным специалистов, был определён самый дорогой тур, реализованный в России на грядущие новогодние праздники.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Этой эксклюзивной поездкой стал отдых в Таиланде для пары с двумя детьми. На 12 дней они выбрали пятизвёздочный отель с системой "Все включено" на курорте Као-Лак, вылетев из Москвы. Стоимость тура составила почти 2 миллиона рублей — 1 982 335 рублей, сообщает РИА Новости.

В то же время, самым недорогим вариантом для новогодних каникул оказалась поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. На одного путешественника она обошлась всего в 25 386 рублей и включала четыре ночи проживания в отеле без звёзд и без питания.

Наиболее популярными направлениями для начала нового года, по информации того же сервиса, стали Египет и Объединённые Арабские Эмираты. В тройку самых востребованных мест также вошла Россия.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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