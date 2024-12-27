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Туристам назвали самые лучшие направления в новогодние каникулы

1:26
Туризм

Москва возглавила список городов по числу забронированных отелей на время новогодних праздников, как сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Люди, ожидающие поезда на железнодорожной станции Ориенте.
Фото: commons.wikimedia.org by Feliciano Guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди, ожидающие поезда на железнодорожной станции Ориенте.

Анализ данных, предоставленных сервисом Travelline, показал, что с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года количество бронирований увеличилось на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Первые места в этом рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

На Москву приходится 23 процента от общего числа бронирований, в то время как Санкт-Петербург занимает 13,2 процента, а Краснодарский край — 12,8 процента. В аналогичное время в прошлом году Москва уже была на первом месте, и её доля даже немного выросла. Доля Санкт-Петербурга за год снизилась, составив 15 процентов против 13,2, а у Краснодарского края — с 17 до 12,8 процента.

В число самых популярных новогодних направлений также попали Московская область, Татарстан, Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Иркутская области, а также Приморский край, как уточнили аналитики.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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