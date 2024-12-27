Эксперты рассказали, как оплачивать туры в новогодние праздники

С приближением Нового года для турагентов становится особенно актуальным вопрос о целесообразности бронирования туров на праздничные дни с вылетом в ближайшее время. Некоторые туроператоры уже уведомили своих партнеров о правилах оплаты заявок в этот период.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Компания Anex предупредила о важности своевременного выполнения безналичных расчетов по заявкам, которые попадают в праздничные дни. Рекомендуется осуществить перечисление денежных средств по таким заказам не позже 28 декабря, до 14:00.

С 29 декабря по 8 января турагентам будет доступен круглосуточный перевод с расчетного счета Сбербанка на счет Anex в этом же банке. Также возможно отправить средства в Денизбанк, однако данное банковское учреждение осуществляет переводы только в те дни, когда работает платежная система Центрального банка, а именно 30 и 31 декабря, а также 3-6 и 8 января.

Хотя большинство платежей успешно проходит, туроператор предупреждает, что зачисление в эти дни не может быть гарантировано на 100%.