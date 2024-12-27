Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После исследований в мексиканском кратере учёные сделали уникальный вывод об астероиде, возможно, убившем динозавров
Восстановите повреждённые волосы при помощи этой маски из 3 простых компонентов
Эти комнатные растения губят своих соседей
Погодные качели: что приготовила Москва для новогоднего праздника
Chevrolet Monza: стильный конкурент Lada за разумные деньги
Финансист Виталий Манжос объяснил, почему банки начали уменьшать ставки по вкладам накануне Нового года
Картофель для оливье за 5 минут: секрет новогоднего салата
Как спасти диван от кошки: рецепт отпугивающего средства
Зумба: танец, кардио и лёгкий путь к стройности

Эксперты рассказали, как оплачивать туры в новогодние праздники

Туризм

С приближением Нового года для турагентов становится особенно актуальным вопрос о целесообразности бронирования туров на праздничные дни с вылетом в ближайшее время. Некоторые туроператоры уже уведомили своих партнеров о правилах оплаты заявок в этот период.

Закат и самолеты
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат и самолеты

Компания Anex предупредила о важности своевременного выполнения безналичных расчетов по заявкам, которые попадают в праздничные дни. Рекомендуется осуществить перечисление денежных средств по таким заказам не позже 28 декабря, до 14:00.

С 29 декабря по 8 января турагентам будет доступен круглосуточный перевод с расчетного счета Сбербанка на счет Anex в этом же банке. Также возможно отправить средства в Денизбанк, однако данное банковское учреждение осуществляет переводы только в те дни, когда работает платежная система Центрального банка, а именно 30 и 31 декабря, а также 3-6 и 8 января.

Хотя большинство платежей успешно проходит, туроператор предупреждает, что зачисление в эти дни не может быть гарантировано на 100%.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Еда и рецепты
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Моложе на 10 лет: опасные стрижки для женщин старше 50 и как их заменить
Эксперт назвала подходящие имена для знака зодиака Козерог
Армия России фактически вышла на трассу Покровск - Днепропетровск
Детская операция — стресс на всю жизнь: чем опасно удаление миндалин в детстве
Кошачий стресс: что вызывает ненависть к закрытым пространствам
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Чем подкормить огурцы при посадке: секрет хорошего урожая
Как удалить пятна с сидений за 5 минут
Как найти источник неприятного запаха в квартире
Что подать на стол в новогоднюю ночь 2025: советы по меню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.