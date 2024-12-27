Все трассы курортов горного кластера Сочи доступны с единым ски-пассом

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Больше трасс, больше возможностей! Три горных курорта Сочи объединили свои зоны катания "Единым ски-пассом".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжная трасса на курорте Роза Хутор

С этим продуктом гостям доступно 173 километра высококлассных, разнообразных, живописных склонов, соответствующих международным стандартам качества.

Курорт "Газпром Поляна" (Лаура и Альпика) предлагает 38,8 км трасс, "Роза-Хутор" (Роза Пик) — 105 км, а Курорт Красная Поляна (Черная Пирамида) — 30 км. В течение сезона катания перечень доступных для пользователей Единого ски-пасса трасс обновляется ежедневно, в зависимости от погодных условий.

"Единый ски-пасс" позволяет любителям и профессионалам выбирать оптимальные маршруты для катания на разных курортах и, конечно, без ограничений кататься на любом из них.

Бесплатный ski-bus, курсирующий между нижними станциями всех канатных дорог трех курортов, что делает переезд между зонами катания максимально удобным.

Гостям предлагается несколько тарифов.

Сезонный ски-пасс распространяется как на дневное, так и на вечернее катание, действуя с 27 декабря 2024 года на всех трех курортах до окончания сезона (ориентировочно в конце апреля).

Дневной ски-пасс действует 1 (один) день с момента открытия трасс, согласно утвержденного на соответствующем курорте, графика работы до 16:00.

Абонементы на несколько дней — от 2 (двух) до 7 (семи) — позволяют кататься с открытия трасс, согласно утвержденного на соответствующем курорте, графика работы до 16:00. Чем больше дней катания в тарифе, тем больше экономия.

Единый ски-пасс на горнолыжный сезон 2024/2025 доступен к покупке с 27 декабря 2024 года в кассах всех трёх курортов.

Для сведения: сезонный ски-пасс стоит 81100 рублей для взрослого, 40 600 рублей детский, при этом стоимость абонементов на дневное катание варьируется в зависимости от периода пользования услугами и предполагает разделение на: "Новогодний" (с 28 декабря по 8 января 2024/25), "Высокий" (с 9 января до 31 января 2025), "Снежный" (с 1 февраля по 12 марта 2025), "Высокий" (с 13 по 31 марта 2025) и "Базовый" (с 1 апреля до закрытия сезона).