Мальчишник на Северном полюсе: что это за удовольствие, и сколько оно стоит?

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Теперь стало модным проводить мальчишники не в Вегасе, а на Северном полюсе. Однако такое удовольствие смогут позволить себе далеко не многие.

Фото: Freepik Арктика

Организация такого праздника прощания с холостяцкой жизнью стоит порядка 2,5 миллиона рублей с человека.

Придумали это развлечение британцы. Компания предлагает пятидневный мальчишник на самом краю Земли.

Стартует программа в Норвегии, где заявляются сытные обеды из мяса тюленя, северного оленя и даже кита. Ну а если наутро будет мучить похмелье, то гостям проводят ускоренный курс по катанию на беговых лыжах, сообщает KP. RU.

После этого жениха с товарищами на вертолете отвозят в Арктику, где они на лыжах идут до самой северной точки мира. Там их уже ждет шампанское и икра.

Уточнения

Се́верный по́люс или географи́ческий Северный полюс — точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии.

