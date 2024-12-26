Мальчишник на Северном полюсе: что это за удовольствие, и сколько оно стоит?

Теперь стало модным проводить мальчишники не в Вегасе, а на Северном полюсе. Однако такое удовольствие смогут позволить себе далеко не многие.
Организация такого праздника прощания с холостяцкой жизнью стоит порядка 2,5 миллиона рублей с человека.
Придумали это развлечение британцы. Компания предлагает пятидневный мальчишник на самом краю Земли.
Стартует программа в Норвегии, где заявляются сытные обеды из мяса тюленя, северного оленя и даже кита. Ну а если наутро будет мучить похмелье, то гостям проводят ускоренный курс по катанию на беговых лыжах, сообщает KP. RU.
После этого жениха с товарищами на вертолете отвозят в Арктику, где они на лыжах идут до самой северной точки мира. Там их уже ждет шампанское и икра.
Се́верный по́люс или географи́ческий Северный полюс — точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии.
Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?