В подарок поездка на остров Итуруп, где природа создала термальные оазисы

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итуруп — остров на Дальнем Востоке, который относится к Курильской гряде. Его называют "горячим" из-за обилия термальных источников и вулканов.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подарок

Здесь можно найти несколько термальных комплексов с открытыми и крытыми бассейнами и ваннами.

Одно из самых необычных мест для купания находится у подножия вулкана Баранского, в реке Кипящей. В этом месте из-под земли бьёт гейзер с температурой воды 96 градусов. Также окунуться можно в бассейны и ванны под открытым небом, где температура воды варьируется от 26 до 50 градусов, а пар поднимается в воздух круглый год.

Зимой добраться до реки Кипящей из ближайшего города Курильска можно только на снегоходе.

Перед поездкой на источники следует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Не рекомендуется находиться в воде дольше, чем советуют специалисты: где-то 15 минут, где-то — 40. Купание может повысить нагрузку на сердце, поэтому не стоит рисковать. Термальная вода может окрасить светлые купальники, поэтому лучше выбирать плавки или бикини темных цветов.

Лучше всего приезжать на термальные источники в первой половине дня, когда там немноголюдно.

Уточнения

Итуру́п — остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага.

