Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно хранить лекарства
Эти два копеечных средства спасут стены в вашей квартире от влаги
Каковы возможности нового гибридного минивэна BYD Denza D9
Добавьте это в тесто для блинов, и они получатся мягче и воздушнее, чем когда-либо
Топ-5 кошек, которые не подходят для семей с маленькими детьми
Простые способы сделать волосы прямыми и гладкими без использования утюжка
Чем самовыгул опасен для вашего питомца?
Вот как избавиться от неприятного запаха в холодильнике и больше никогда о нём не вспоминать
Какие сорта болгарского перца выбрать для нового сезона

Что удивляет туристов в Южной Корее

1:07
Туризм

Южная Корея — удивительная страна, где современные технологии соседствуют с бережным сохранением традиций.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Южной Кореи

Для туристов, посещающих страну впервые, некоторые особенности повседневной жизни местных жителей могут показаться необычными.

Например, в эпоху цифровизации Южная Корея продолжает демонстрировать приверженность аналоговой фотографии. В городах можно встретить магазины Kodak, где продаются пленки и предоставляются услуги их проявки.

Особое впечатление на гостей страны производит организация работы метро. Это не только современный и удобный транспорт, но и пример невероятной организованности. Даже в часы пик, когда вагоны переполнены, пассажиры выстраиваются в очереди на платформе, следуя специальной разметке.

Кроме того, в метро Южной Кореи особое внимание уделяется пожилым людям и беременным женщинам. Для них предусмотрены специальные места, которые никто не занимает, даже если поезд полностью заполнен, передает "Рамблер". 

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.
 

Метрополите́н ме́тро — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кудрявцева показала, как её дочь Маша и внук Лев встретили Деда Мороза
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала, как её дочь Маша и внук Лев встретили Деда Мороза Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Последние материалы
Добавьте это в тесто для блинов, и они получатся мягче и воздушнее, чем когда-либо
Простые способы сделать волосы прямыми и гладкими без использования утюжка
Топ-5 кошек, которые не подходят для семей с маленькими детьми
Чем самовыгул опасен для вашего питомца?
Вот как избавиться от неприятного запаха в холодильнике и больше никогда о нём не вспоминать
Какие сорта болгарского перца выбрать для нового сезона
Как мороз грозит навредить вашим ногам: опасности зимы
Что удивляет туристов в Южной Корее
Мальчишник на Северном полюсе: что это за удовольствие, и сколько оно стоит?
Почему нельзя обрезать усы кошке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.