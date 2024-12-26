Что удивляет туристов в Южной Корее

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Южная Корея — удивительная страна, где современные технологии соседствуют с бережным сохранением традиций.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

Для туристов, посещающих страну впервые, некоторые особенности повседневной жизни местных жителей могут показаться необычными.

Например, в эпоху цифровизации Южная Корея продолжает демонстрировать приверженность аналоговой фотографии. В городах можно встретить магазины Kodak, где продаются пленки и предоставляются услуги их проявки.

Особое впечатление на гостей страны производит организация работы метро. Это не только современный и удобный транспорт, но и пример невероятной организованности. Даже в часы пик, когда вагоны переполнены, пассажиры выстраиваются в очереди на платформе, следуя специальной разметке.

Кроме того, в метро Южной Кореи особое внимание уделяется пожилым людям и беременным женщинам. Для них предусмотрены специальные места, которые никто не занимает, даже если поезд полностью заполнен, передает "Рамблер".

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.





Метрополите́н ме́тро — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

