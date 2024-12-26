Тренд 2025 года — россияне выбирают авторские поездки в Китай

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

С увеличением спроса на групповые туры наблюдается растущий интерес россиян к авторским, индивидуальным и более дорогим поездкам в Китай.

Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain салон самолета

По мнению туроператоров, эта тенденция будет только усиливаться. Генеральный директор компании China Tour & Business Travel рассказал о концепции путешествий, которая особенно его впечатлила: туристы самостоятельно разрабатывают свои маршруты, а туроператор берет на себя полную организацию поездки, сообщает atorus.ru.

"Было очевидно, что люди основательно готовились к поездке, изучали маршрут, пытались детализировать содержание и объекты посещения. Такая творческая работа была взаимно интересной и плодотворной. Мы воплощали в реальную поездку иногда по-настоящему "сказочные" представления о Китае у наших туристов", — вспомнил Сергей Джан Ша.

Уточнения

Маршру́т — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

