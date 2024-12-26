Нам лгали о России — пенсионерка из Дании рассказала о своём путешествии в Москву

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пенсионерка из Дании, посетившая Москву, выразила восхищение советской архитектурой и поделилась в своем блоге впечатлениями от посещения российской столицы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бабушка на пляже

По ее словам, в Европе о России она никогда не слышала ничего положительного.

"Одним из самых запоминающихся моментов моего пребывания в Москве стали прогулки по ее улицам. Архитектура советских времен, особенно на проспекте Мира, поражает великолепием. Глядя на эти здания, я поняла, сколь много от нас скрыли и как часто нам лгали о России. Эта ложь продолжается до сих пор. Я не могу принять эту мысль", — рассказала туристка.

Она назвала свои представления о России "большим черным пятном". С детства она слышала только негативные отзывы о русских. Датчанка родилась в далеком 1941 году, в разгар Второй мировой войны, она считает, что это предвзятое отношение формировалось еще тогда, передает "Рамблер".

"Я была совсем маленькой, но помню в Дании немцев-оккупантов. После войны появился американский план Маршалла, и уже тогда нам стали внушать, что "русские плохие". Сейчас передо мной будто открывается целый мир", — отметила датчанка.

Уточнения

Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

