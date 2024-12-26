Как семья Жуковых спаслась от цунами на Шри-Ланке 20 лет назад

3:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло землетрясение, вызвавшее разрушительное цунами.

Фото: Pexels by Jaume, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цунами

Стихийное бедствие унесло жизни сотен тысяч людей, став самым смертоносным в современной истории. Волны высотой до 30 метров накрыли побережья Индонезии, Таиланда, Шри-Ланки и юга Индии. Семья из России — Сергей и Майя Жуковы - оказалась в эпицентре трагедии на Шри-Ланке и чудом выжила.

В декабре 2004 года супруги с 16-летней дочерью Анной отправились в Коломбо, выбрав отель на берегу океана. Изначально планировали поездку в Таиланд, но отказались из-за высокой стоимости.

"Изначально мы хотели лететь в Таиланд <…>. Но для троих человек оказалось дороговато. И слава Богу, неизвестно, что было бы, будь мы в это время на Пхукете", — вспоминает Майя.

Основной удар цунами в Таиланде пришелся на Пхукет, Пхи-Пхи и провинции Пханга и Краби, где погибло множество людей. На Шри-Ланке семья Жуковых в первый день обратила внимание на мощные океанские волны. В судьбоносный день новые знакомые, русские эмигранты из Германии, пригласили Жуковых отправиться в путешествие по реке.

"Когда шли к лодке, я заметил, что многие люди бежали к пляжу с радостными криками. <…>. Потом мы узнали, что в это время вода далеко отошла от берега. Цунами приближалось, а мы <…> убежали от опасности", — рассказывает Сергей.

В общей сложности 13 приливных волн накрыли Шри-Ланку. Семья Жуковых оказалась далеко в джунглях, когда бедствие достигло берега. Уже на обратном пути к реке они увидели, как течение стало приносить мусор, а вода стремительно расширила русло. Капитан лодки принял решение увезти туристов выше по реке и высадить их на возвышенности.

"Нас удивило, что за бежавшими людьми следом тянулась огромная лужа воды, хотя мы находились очень далеко от берега", — вспоминает Сергей.

Вернувшись к берегу, семья обнаружила, что трехэтажный отель полностью разрушен отступившей волной.

"Я зашел в номер и увидел, что его перевернуло вверх дном", — делится глава семьи.

Из-за огромного количества желающих покинуть страну Жуковым не удалось сразу улететь домой. Они временно остановились в хижинах в джунглях, где ранее туристы занимались рафтингом.

"Помню, когда мы только прилетели, по дороге в отель стояли домики, хижины. Но цунами все унесло, оставив за собой лишь груду досок", — добавляет Сергей.

Спустя несколько дней семья смогла покинуть Шри-Ланку. Несмотря на счастливое спасение, Жуковы до сих пор избегают поездок к океану, передает Smotrim.ru.

"После этого мы на океан не летаем. Этот страх сидит в нас до сих пор, все 20 лет", — заключает Майя.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí, где 津 - "бухта, залив", 波 - "волна") — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).



Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

