Почему нельзя вывозить бивни мамонта: комментарии экспертов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 35-летнего гражданина Китая, который пытался вывезти из России более 3 тысяч частей бивней шерстистого мамонта. Общий вес груза составил около 40 килограммов. Мужчина не задекларировал находку и намеревался вылететь рейсом Москва — Гуанчжоу.

Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ мамонт

По словам задержанного, он не знал, что нарушает закон, и утверждал, что не знаком с таможенными правилами. Однако, согласно заключению Министерства культуры РФ, бивни шерстистого мамонта являются культурной ценностью и находятся под охраной государства. По российским правилам, за границу разрешено вывозить только один фрагмент бивня весом до 10 килограммов.

Мужчина заявил, что планировал использовать изъятые фрагменты для создания сувениров, оценивая их стоимость примерно в 300 тыс. рублей. Тем не менее, эксперты считают, что реальная стоимость контрабандного груза превышает 1 млн рублей.

В отношении гражданина Китая возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ за контрабанду культурных ценностей в крупном размере. Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.