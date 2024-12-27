Новогодние авиарейсы «Победы» стали платными для сказочных персонажей

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Победа" изменила условия своей новогодней акции для пассажиров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Теперь за билет придётся заплатить, но символическую сумму — всего 1 рубль.

Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дед Мороз

Акция действует на внутренних рейсах с 00:00 31 декабря до 23:59 2 января.

Новые правила акции

В этом году участие в акции требует соблюдения нескольких условий:

В костюме Деда Мороза может быть только мужчина, а в роли Снегурочки — только женщина.

Образ должен соответствовать традиционному облику русских сказочных персонажей: у Деда Мороза обязательны головной убор и борода, у Снегурочки — коса. Посох брать с собой запрещено.

Пассажир должен быть совершеннолетним гражданином России, проживающим в стране.

Особенности участия

Для участия нужно заранее сообщить сотрудникам авиакомпании о намерении лететь по акции и прибыть в аэропорт до начала регистрации. С собой можно взять только ручную кладь, соответствующую стандартам "Победы". Если после завершения регистрации на рейс останутся свободные места, пассажир в костюме сможет попасть на борт.

Костюм необходимо носить на протяжении всего полёта. При этом следует избегать осыпания блёсток и стразов, иначе придётся оплатить полную стоимость билета или уборку салона. Также важно соблюдать правила поведения: за неподобающее поведение могут отказать в участии.

Риск и статистика

Участие в акции — своего рода лотерея: не все смогут попасть на рейс из-за ограниченного числа мест. Тем не менее, за прошлый год на новогодние рейсы авиакомпании отправились 569 Дедов Морозов и Снегурочек.

Уточнения

«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.



Дед Моро́з — главный сказочный персонаж на русском празднике Нового года, русский вариант рождественского дарителя.



Снегу́рочка (Снегурка, Снежевиночка) — русский сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его постоянная спутница и помощница.

