Тайланд к концу года посетит рекордное количество российских туристов

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Тайского управления по туризму, Тайланд на 25 декабря посетили уже свыше 1 миллиона 668 тысяч туристов из России.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

В управлении считают, что до конца года страна примет более 1,7 миллиона россиян, что соответствует рекордным показателям 2013 года, когда в Тайланде побывало 1,74 миллиона россиян.

"В прошлом году страну посетили 1,48 млн россиян. Тайланд стал всесезонным направлением, что подтверждается увеличением количества российских туристов в летний период. Расширилась и география их поездок: россияне активно поехали не только в такие известные места, как Пхукет, Паттайя, Самуй, но и по относительно новым для них направлениям: Краби, Као Лак, Хуа Хин и Ча-ам, Ко Чанг и север страны. Думаю, в нынешней ситуации с ограниченностью открытых россиянам стран этот рост был закономерным", — рассказал менеджер по маркетингу московского офиса Туристического управления Тайланда Константин Кинель.

По данным пресс-службы РТС, в этом году рейсы были организованы из 22 городов России в Бангкок, на Пхукет и в аэропорт Утапао рядом с Паттайей. В Тайланде власти планируют использовать для приёма российских туристов аэропорты провинций Краби и Сураттхани.

В конце этого года компания Anex предложила для поездок ещё один курорт на севере страны — остров Самет.

В компании "Интурист" заявили, что Тайланд — одно из 5 самых востребованных направлений, при этом спрос остаётся высоким весь год. Сейчас уже активно бронируют весенние туры.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.





Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. Состоит из одноимённого острова и при­ле­гаю­щи­х к нему более мел­ки­х. С ней (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́.

