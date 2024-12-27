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Хилинг — идеальный отдых для уставших от города

1:06
Туризм

Хилинг — это современное туристическое направление, сочетающее путешествия с оздоровительными практиками. О его популярности и особенностях "Известиям" рассказала Майя Звягинцева, руководитель wellness-направления сети отелей Green Flow.

Женщина в халате с маской на лице и журналом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в халате с маской на лице и журналом

По словам эксперта, хилинг включает в себя медитации, звукотерапию, дыхательные практики, а также контакт с природой. Всё это помогает снизить стресс и восстановить внутренний баланс. Программы часто дополняются умеренными физическими нагрузками, такими как занятия йогой и пилатесом.

Майя Звягинцева отметила, что хилинг особенно популярен среди жителей больших городов, которые испытывают усталость от быстрого темпа жизни и хронического стресса. По статистике Green Flow, основная аудитория — предприниматели и специалисты, ценящие глубокий отдых без ощущения бесполезной траты времени. Хилинг также востребован среди женщин в возрасте 30-50 лет, пар и дружеских компаний.

 

Уточнения

Тета-хилинг (Theta Healing) — это зарегистрированный товарный знак метода медитации, признанного псевдонаучной практикой.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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