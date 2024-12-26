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Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания

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Туризм

Во Владимирской области есть уникальный православный собор. Находится он в Юрьев-Польском.

Собор Георгия Победоносца, северная сторона, Юрьев-Польский, Владимирская область
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собор Георгия Победоносца, северная сторона, Юрьев-Польский, Владимирская область

Это один из древнейших храмов России, а уникальность его в том, что стены украшены старинной резьбой по камню.

На стенах Георгиевского собора изображены фигуры святых, необычные узоры, интересные орнаменты и причудливые животные. Именно здесь встречается единственное изображение слона на древнерусском храме.

Согласно легенде, если самому найти на стенах храма изображение этого слона, то скоро сбудется ваше самое заветное желание.

Уточнения

Гео́ргиевский собо́р православный храм в городе Юрьеве-Польском Владимирской области, расположенный на территории древнего детинца, в кольце земляных валов XII века, оставшихся от городского кремля. 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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