Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания

Во Владимирской области есть уникальный православный собор. Находится он в Юрьев-Польском.
Это один из древнейших храмов России, а уникальность его в том, что стены украшены старинной резьбой по камню.
На стенах Георгиевского собора изображены фигуры святых, необычные узоры, интересные орнаменты и причудливые животные. Именно здесь встречается единственное изображение слона на древнерусском храме.
Согласно легенде, если самому найти на стенах храма изображение этого слона, то скоро сбудется ваше самое заветное желание.
Гео́ргиевский собо́р — православный храм в городе Юрьеве-Польском Владимирской области, расположенный на территории древнего детинца, в кольце земляных валов XII века, оставшихся от городского кремля.
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