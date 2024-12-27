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Весной могут принять закон о невозвратных тарифах в гостиницах

1:21
Туризм

На этой неделе Комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минэкономразвития, позволяющую отелям вводить невозвратные тарифы. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на инсайдеров в правительстве.

отель
Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
отель

Согласованный проект закона вносит поправки в закон "Об основах туристской деятельности в России". В нём будет прописано право правительства устанавливать условия бронирования в гостиницах. Это может означать, что кабмин сможет обязать средства размещения вводить невозвратные тарифы. Однако детали и конкретные условия нового формата бронирования пока не раскрыты и будут уточнены в подзаконных актах.

Роспотребнадзор выступил против инициативы, ссылаясь на то, что граждане России имеют право на компенсацию при добровольном отказе от бронирования. В ведомстве напомнили, что возврат средств должен учитывать фактические затраты отеля, что защищает права потребителей. Несмотря на это, Комиссия учла позицию Роспотребнадзора, но всё же согласовала документ.

По данным инсайдеров, процесс обсуждения законопроекта проходит непросто из-за разногласий между различными ведомствами. Однако, по прогнозам, документ будет принят следующей весной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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