Курорт будущего: в Анапе учтут экологические риски

В 2025 году начнётся разработка документации по планировке территории для нового курорта "Новая Анапа". Как сообщили в пресс-службе Туризм. РФ, при подготовке учтут экологические риски, включая последствия разлива нефтепродуктов в Чёрное море после аварии танкеров у Керченского пролива.
Расположение и особенности проекта
Курорт планируется создать в районе станицы Благовещенской, расположенной между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. Эта территория входит в муниципальное образование Анапа. Авария танкеров в Керченском проливе вызвала загрязнение мазутом побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. В связи с этим разработчики проекта уделят особое внимание экологическим аспектам.
"Разработка документации по планировке территории будет проводиться совместно с администрацией Краснодарского края в рамках дорожной карты. Мы намерены следовать всем экологическим и санитарным требованиям, чтобы сохранить природное и историческое наследие региона," — подчеркнули в пресс-службе Туризм. РФ.
Хронология и цели проекта
Проект "Новая Анапа" разрабатывается с учётом утверждённого в октябре 2024 года мастер-плана. Новый курорт будет готов к 2032 году и сможет принимать более 2,8 млн туристов ежегодно. На территории в 1,6 тыс. га предусмотрено строительство 15,3 тыс. гостиничных номеров. Курорт станет круглогодичной площадкой для спортивного, делового и событийного туризма. Также в инфраструктуру войдут парки, скверы, музеи, спортивные и деловые объекты.
Проект реализуется совместно с АО "Корпорация Туризм. РФ", которая отвечает за разработку и исполнение мастер-плана.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).
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