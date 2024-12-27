Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как здоровье кишечника влияет на ваш сон?
Xiaomi расширяет горизонты — партнёрство с зарядными станциями
Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы
Роднина сообщила, кто сейчас является главной претенденткой среди фигуристок на участие в Олимпиаде
Маски для лица с натуральными ингредиентами для обновления и очищения кожи
Ёлка и питомцы: как избежать трагедии в новогодние праздники
Правильное соседство на грядке: ошибки и их последствия
Как справиться с собакой, которая грызёт вещи: советы и эффективные решения
Предотвратите образование конденсата на окнах по утрам с помощью одной привычки на ночь

Курорт будущего: в Анапе учтут экологические риски

2:03
Туризм

В 2025 году начнётся разработка документации по планировке территории для нового курорта "Новая Анапа". Как сообщили в пресс-службе Туризм. РФ, при подготовке учтут экологические риски, включая последствия разлива нефтепродуктов в Чёрное море после аварии танкеров у Керченского пролива.

Сукко, Большой Утриш
Фото: Wikimedia Commons by yurij-menkovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сукко, Большой Утриш

Расположение и особенности проекта

Курорт планируется создать в районе станицы Благовещенской, расположенной между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. Эта территория входит в муниципальное образование Анапа. Авария танкеров в Керченском проливе вызвала загрязнение мазутом побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. В связи с этим разработчики проекта уделят особое внимание экологическим аспектам.

"Разработка документации по планировке территории будет проводиться совместно с администрацией Краснодарского края в рамках дорожной карты. Мы намерены следовать всем экологическим и санитарным требованиям, чтобы сохранить природное и историческое наследие региона," — подчеркнули в пресс-службе Туризм. РФ.

Хронология и цели проекта

Проект "Новая Анапа" разрабатывается с учётом утверждённого в октябре 2024 года мастер-плана. Новый курорт будет готов к 2032 году и сможет принимать более 2,8 млн туристов ежегодно. На территории в 1,6 тыс. га предусмотрено строительство 15,3 тыс. гостиничных номеров. Курорт станет круглогодичной площадкой для спортивного, делового и событийного туризма. Также в инфраструктуру войдут парки, скверы, музеи, спортивные и деловые объекты.

Проект реализуется совместно с АО "Корпорация Туризм. РФ", которая отвечает за разработку и исполнение мастер-плана.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Экономика и бизнес
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Последние материалы
Правильное соседство на грядке: ошибки и их последствия
Как справиться с собакой, которая грызёт вещи: советы и эффективные решения
Предотвратите образование конденсата на окнах по утрам с помощью одной привычки на ночь
Чипсы своими руками: полезный рецепт для всей семьи
Веганский Оливье — вкус Нового года должны почувствовать и те, кто не ест мясо
В подарок поездка на остров Итуруп, где природа создала термальные оазисы
Всё, что нужно знать о кератиновом выпрямлении волос
Натуральные способы борьбы с медведкой
Тренд 2025 года — россияне выбирают авторские поездки в Китай
Как правильно хранить лекарства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.