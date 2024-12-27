Курорт будущего: в Анапе учтут экологические риски

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году начнётся разработка документации по планировке территории для нового курорта "Новая Анапа". Как сообщили в пресс-службе Туризм. РФ, при подготовке учтут экологические риски, включая последствия разлива нефтепродуктов в Чёрное море после аварии танкеров у Керченского пролива.

Фото: Wikimedia Commons by yurij-menkovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сукко, Большой Утриш

Расположение и особенности проекта

Курорт планируется создать в районе станицы Благовещенской, расположенной между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. Эта территория входит в муниципальное образование Анапа. Авария танкеров в Керченском проливе вызвала загрязнение мазутом побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. В связи с этим разработчики проекта уделят особое внимание экологическим аспектам.

"Разработка документации по планировке территории будет проводиться совместно с администрацией Краснодарского края в рамках дорожной карты. Мы намерены следовать всем экологическим и санитарным требованиям, чтобы сохранить природное и историческое наследие региона," — подчеркнули в пресс-службе Туризм. РФ.

Хронология и цели проекта

Проект "Новая Анапа" разрабатывается с учётом утверждённого в октябре 2024 года мастер-плана. Новый курорт будет готов к 2032 году и сможет принимать более 2,8 млн туристов ежегодно. На территории в 1,6 тыс. га предусмотрено строительство 15,3 тыс. гостиничных номеров. Курорт станет круглогодичной площадкой для спортивного, делового и событийного туризма. Также в инфраструктуру войдут парки, скверы, музеи, спортивные и деловые объекты.

Проект реализуется совместно с АО "Корпорация Туризм. РФ", которая отвечает за разработку и исполнение мастер-плана.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

