Все эти недорогие и полезные вещи очень пригодятся туристам

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новогодний подарок путешественнику должен быть не только оригинальным, но и полезным в дороге. Туристический эксперт Екатерина Васильева поделилась с сайтом Москва 24 идеями, которые наверняка придутся по душе любителям приключений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Подводный фотоаппарат — находка для любителей водных забав и эффектных отпускных снимков. Для профессионалов существуют мощные устройства стоимостью в сотни тысяч рублей, с разнообразными режимами съёмки и цветофильтрами. Но если вы просто хотите снять рыбок и селфи на глубине до 30 метров, подойдут и бюджетные модели стоимостью до 5 тысяч рублей.

Компактный дорожный фен незаменим в путешествиях. В некоторых отелях фенов нет вовсе, а те, что есть, не всегда удобны. Складная ручка, небольшой размер и даже насадки для укладки делают дорожный фен отличным спутником не только в поездке, но и в повседневной жизни — например, для использования в спортзале. Такие устройства можно найти за 1 000 рублей.

Мини-вентилятор спасёт в жарких странах или душных автобусах. Компактный и лёгкий, он легко помещается в сумочку и работает от аккумулятора. Кроме охлаждения, он может пригодиться, например, для сушки маникюра. Цена за такую полезную вещь начинается от 500 рублей.

Органайзеры для путешественников помогут поддерживать порядок. В комплекте — мешки для одежды, обуви, конверты для документов, чехлы для гаджетов и кейсы для электроники. С их помощью можно удобно разложить провода, батарейки и прочие мелочи. Такой набор стоит от 500 рублей.

Сублимированные продукты — идеальное решение для любителей походов. Эти натуральные продукты обезвожены, но стоит добавить воды — и вы получите пасту с лососем, овощное рагу или гречку с тушёнкой. Цена одного блюда — от 150 рублей, а набор можно собрать на любой вкус.

Непромокаемые носки с мембраной сохранят ноги сухими даже в сырых условиях. Они пригодятся и для зимнего бега, и для прогулок под дождём. Стоимость пары таких носков варьируется от 2 до 3 тысяч рублей.

Мини-фотопринтеры — отличный способ распечатать снимки прямо из поездки. Компактные модели, работающие через Bluetooth, стоят от 2 тысяч рублей. А если к ним прилагается клейкая фотобумага, фотографии можно превратить в милые наклейки.

Стираемая карта — необычный и весёлый подарок. Повесьте карту на стену и стирайте покрытие с тех мест, где уже побывали. Есть версии как для путешествий по всему миру, так и отдельно по России. Такая карта стоит до 1 000 рублей.