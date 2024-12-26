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Почему стоит подумать дважды перед тем, как попросить воду на борту

2:21
Туризм

Работа бортпроводников — это не просто обслуживание пассажиров. Это постоянная работа в условиях многозадачности, где они должны заботиться о безопасности и комфорте всех людей на борту.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Помимо того, что им нужно следить за соблюдением правил, помогать пассажирам с их багажом, устраивать их на местах и следить, чтобы все были пристегнуты, есть одна просьба, которая, как правило, выводит их из себя — это просьба дать воду сразу после посадки.

Конечно, бывают ситуации, когда пассажиру срочно нужна вода, например, если он забывает наполнить бутылку перед полетом или должен принять лекарство. Однако для бортпроводников это не экстренный случай.

В самолете всегда много других пассажиров, и они тоже нуждаются в внимании. В этом смысле их задачи куда важнее — они отвечают за безопасность всего полета, а не только за комфорт одного человека.

Почему не стоит просить воду сразу после посадки

Перед взлетом у бортпроводников целый список дел: проверка безопасности, подготовка запасов и проверка кухни. Они обязаны убедиться, что все пассажиры пристегнули ремни, подняли сиденья и подносы, а также помочь пассажирам с особыми потребностями.

Всё это нужно сделать до того, как самолет взлетит. Если вам нужно пить или принять лекарства, которые требуют воды, лучше всего позаботиться об этом заранее или подождать, пока не появится тележка с напитками.

Совсем недавно в большинстве аэропортов появились станции для наполнения бутылок водой и питьевые фонтанчики, а также возможность купить воду. Если вы всё же забыли наполнить свою бутылку, в следующий раз заранее потрудитесь это сделать.

Бортпроводники не могут напоить всех пассажиров сразу, ведь у них ограниченное количество воды на борту, и просьбы о пополнении воды могут создать дополнительную нагрузку.

Также не стоит просить их наполнить многоразовую бутылку в самолете, так как такие просьбы тоже могут быть неудобными для бортпроводников.

Если вы не планируете пить воду из своей бутылки, не кладите её в багажный отсек — это может привести к протечке, которая испортит чужой багаж, или даже к травме, если бутылка выпадет.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess),— член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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