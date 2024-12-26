Трансильвания: самые мистические места, которые нельзя пропустить

3:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Румыния — это одно из самых таинственных и недооценённых мест в Европе. Страна, полная легенд, природных чудес и исторических тайн, привлекает путешественников не только своими культурными памятниками, но и удивительными природными красотами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замок Корвинов

Большинство туристов начинают свой путь в Бухаресте, городке, которого называют "восточным Парижем". Наслаждаясь местной кухней, музеями и ночной жизнью, немногие могут устоять перед искушением отправиться дальше — в загадочную Трансильванию, известную своими замками и потрясающими ландшафтами.

Трансильвания, окружённая величественными Южными Карпатами, полна природных чудес и захватывающих мест для путешествий. Одна из главных достопримечательностей региона — горы Бучеджи, которые находятся всего в 160 километрах от Бухареста и идеально подходят для тех, кто хочет быстро погрузиться в атмосферу гор.

Чтобы добраться до этих гор, можно отправиться через Брашов, старинный город, который словно ожил в прошлом веке. Горы Бучеджи расположены в 75 километрах от Брашова и являются частью живописной Трансбучегской дороги, с которой открываются потрясающие виды. Но помните, что вождение в Румынии может быть опасным, поэтому стоит соблюдать осторожность.

Горы Бучеджи: незабываемые виды и таинственные образования

Горы Бучеджи — одно из лучших мест для пеших прогулок в Румынии. Потрясающие пейзажи, увлекательные скальные образования и невероятная атмосфера делают это место по-настоящему уникальным.

Одним из самых известных мест является Караиманский крест — памятник героям Первой мировой войны, расположенный на одной из вершин. Не менее популярна и самая высокая точка гор — пик Ому.

Однако среди всех природных чудес гор Бучеджи особенно выделяются две загадочные достопримечательности: Бабеле и Сфинкс. Эти странные скальные образования привлекают не только путешественников, но и любителей мифологии. Бабеле напоминает фигуры, похожие на грибы, а Сфинкс, с его сходством с египетской статуей человека-льва, носит в себе древние тайны.

Местные легенды связывают эти образования с энергетическими центрами, связанными с Новым Веком и внеземными цивилизациями. Чтобы добраться до этих удивительных мест, можно отправиться в поход или воспользоваться канатной дорогой, которая быстро доставит вас к обеим достопримечательностям.

Замки и исторические сокровища Трансильвании

Кроме гор, Трансильвания известна своими замками. В окрестностях Бучеджи расположены два самых известных замка — Пелеш и Бран. Замок Пелеш, построенный первым королём Румынии, является архитектурным шедевром.

Замок Бран же стал знаменитым благодаря его связи с легендой о Дракуле. Считается, что именно этот замок вдохновил Брэма Стокера на создание образа вампира, ставшего символом Трансильвании.

Брашов, расположенный недалеко от этих замков, является воротами в Трансильванию и отличным местом для знакомства с историей и природой региона. Город не только красив, но и вкусен — здесь можно попробовать знаменитые брашовские блинчики с грибами.

Вблизи Брашова находится ещё одно малоизвестное, но удивительное место — деревня Магура. Это тихий уголок природы, скрытый от посторонних глаз, где находится крупнейший в мире заповедник медведей.

Уточнения

Трансильва́ния или Седмигра́дье, Эрде́й, Ардя́л (лат. Transsilvania «Залесье», рум. Transilvania, рум. Ardeal, нем. Siebenbürgen («Семиградье»), венг. Erdély, укр. Семигород) — историческая область на северо-западе Румынии. Территория Трансильвании относится к Западному, Северо-Западному и Центральному регионам развития Румынии, на которых располагаются 16 жудецов: Алба, Арад, Бистрица-Нэсэуд, Бихор, Брашов, Караш-Северин, Клуж, Ковасна, Марамуреш.

