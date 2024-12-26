Лаутербруннен и его водопады: что стоит увидеть в Швейцарии

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Долина Лаутербруннен расположена всего в 30 минутах от курортного города Интерлакен. Хотя Интерлакен и имеет небольшой аэропорт, добираться сюда лучше через Берн, а затем пересесть на поезд.

Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горы в Италии

Но стоит потратить немного времени, чтобы оказаться в этом живописном уголке Швейцарии с его потрясающими водопадами и свежим горным воздухом.

Долина — отличное место для отдыха круглый год. Зимой здесь можно насладиться катанием на лыжах, а летом — путешествиями на велосипеде по живописным маршрутам. Не забудьте побаловать себя швейцарским фондю, будь то сырное или шоколадное.

В долине расположены несколько известных городков и деревень, включая Венген, Мюррен и Гиммельвальд. Венген славится бурной ночной жизнью, Гиммельвальд — уединённой атмосферой, а Мюррен — уникальной деревней без автомобилей, расположенной на высоте.

Откройте для себя горные вершины вокруг долины Лаутербруннен

Одной из главных достопримечательностей в окрестностях является гора Шильтхорн, которая возвышается над Мюрреном. На её вершине находится ресторан Piz Gloria, где снимали сцены фильма о Джеймсе Бонде "На секретной службе Её Величества".

Здесь, на высоте почти 3000 метров, открывается невероятный вид на долину и более 200 горных вершин. В ясный день можно даже увидеть дальние страны, такие как Германия и Франция.

Ещё одна популярная вершина — Юнгфрауйох, так называемая "Вершина Европы". Добраться до неё можно через Гриндельвальд и Венген, а потом на поезде до Кляйне-Шайдегг и ещё одним поездом по железной дороге Юнгфрау. На высоте почти 3600 метров расположена самая высокая железнодорожная станция в Европе.

Здесь находится знаменитая обсерватория Сфинкс и магазин Lindt. Примечание от эксперта: поездка стоит дорого, билеты начинаются с 100 швейцарских франков, а дополнительные услуги, такие как ски-пассы, могут существенно увеличить стоимость.

Завораживающие швейцарские водопады

В долине Лаутербруннен находится целых 72 водопада. Один из них — Штауббах — третий по высоте в Европе. Прогулка до водопада занимает всего 10 минут от железнодорожной станции, а по асфальтированной дорожке можно дойти за полчаса.

Вид с водопада потрясающий: можно даже зайти за поток воды и увидеть долину сквозь водяную пелену. Лучшее время для посещения — с апреля по октябрь, когда снег начинает таять.

Другим обязательным для посещения водопадом является Труммельбах — это один из крупнейших ледниковых водопадов в Европе, который находится под землёй и доступен для посещения. Вы можете пройти до него пешком или поехать на автобусе или велосипеде.

Водопады в долине Лаутербруннен впечатляют своей мощью, и этот район действительно стоит того, чтобы его увидеть.

Уточнения

Лаутербруннен (нем. Lauterbrunnen) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. На территории общины Лаутербруннен расположены самые высокие водопады Швейцарии — Мюрренбах, Штауббах и Трюммельбахфелле.

