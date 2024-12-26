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Атмосфера ирландского паба и её влияние на вкус пива

2:04
Туризм

Ирландия гордится своим пивом "Гиннесс", которое стало не просто напитком, а настоящим символом национальной идентичности. В этой стране нет нужды уточнять, какой именно "Гиннесс" вам подать — оно подразумевается само собой.

пиво бокалы
Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain
пиво бокалы

Однако стоит помнить, что не вся "пинта" одинаково хороша, и за пределами Ирландии стоит быть внимательным при заказе этого стаута. Многие знают, что пиво в Ирландии имеет особый вкус, и есть научные доказательства, подтверждающие этот факт.

Сначала немного о самом напитке.

"Гиннесс" — это тёмное пиво с насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Бокал разливают с особой осторожностью, соблюдая температуру и технику наливания. Только в таком случае получится получить по-настоящему качественную пинту, которая уже давно стала культовым напитком в ирландских пабах.

В Ирландии каждый бокал "Гиннесса" — это результат многолетней культуры подачи, с привкусом свежести и точности в наливе. Если вы хотите прочувствовать истинный вкус "Гиннесса", лучший выбор — это пиво, поданное на его родине.

Научное исследование 2011 года подтвердило: стаут действительно вкуснее в Ирландии, чем в любой другой стране. 103 дегустатора из 14 стран оценивали пиво по множеству факторов: от свежести до текстуры пены и послевкусия.

Результаты не оставили сомнений: в Ирландии "Гиннесс" получил 74 балла из 100, тогда как за рубежом его оценили лишь на 57 баллов. Это объясняется тем, что свежесть и правильный способ подачи пива играют ключевую роль в его вкусовых качествах.

Так что если вы хотите насладиться "Гиннессом" по-настоящему, отправляйтесь в Ирландию. И не забывайте: когда речь идет о пиве, важна не только свежесть, но и атмосфера — выпить "Гиннесс" в ирландском пабе — это особое удовольствие, которое трудно передать словами.

Уточнения

«Ги́ннесс» (англ. Guinness) — пивной бренд, принадлежащий компании Diageo (со штаб-квартирой в Лондоне), изначально относившийся к ирландской компании Arthur Guinness Son & Co, основанной в 1759 году пивоваром Артуром Гиннессом (Arthur Guinness). Пиво «Гиннесс» — самое известное и потребляемое ирландское пиво, ставшее легендой и самым популярным брендом Ирландии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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