Фальшивые сайты ETA: предупреждение для российских туристов

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство туризма Израиля предупредило путешественников о росте случаев мошенничества, связанных с оформлением электронного разрешения на въезд — ETA (Electronic Travel Authorization). Особенно это актуально для российских граждан, которых призывают быть внимательными при подготовке документов.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израиль

Мошенники создают поддельные сайты, маскируя их под официальный ресурс Управления народонаселения и миграции Израиля. Эти клоны часто занимают первые места в поисковых системах, вводя пользователей в заблуждение. При оплате через такие фейковые платформы деньги не поступают в государственные структуры, а уходят злоумышленникам.

"Призываем путешественников проверять подлинность сайтов перед вводом личной информации и совершением оплаты", — отметили в Министерстве туризма.

С 1 января 2025 года оформление ETA для граждан России станет обязательным. Стоимость разрешения составит 25 шекелей (примерно 700 рублей). Однако важно помнить, что ETA не является визой и не гарантирует въезд в страну. Окончательное решение будет приниматься сотрудником пограничной службы.

Ведомство настоятельно рекомендует пользоваться только официальными ресурсами для оформления документов, чтобы избежать потери денег и риска утечки личных данных.