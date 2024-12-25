AZAL приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу после авиакатастрофы

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостановила выполнение рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу после трагической авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

Фото: Wikimedia Commons by Joao Carlos Medau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ EMBRAER E190AR

По заявлению AZAL, рейсы в два российских города не будут выполняться до завершения расследования причин крушения. При этом другие направления остаются в штатном расписании и обслуживаются без изменений.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолёт Embraer 190AR, выполнявший рейс из Баку в Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил экстренную посадку в казахстанском городе Актау. Однако при попытке посадки лайнер упал, ударившись носовой частью о землю, после чего загорелся.

На борту самолёта находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, из них 32 человека выжили, включая десять граждан России.

Расследование причин катастрофы продолжается. AZAL выразила соболезнования семьям погибших и пообещала предоставить поддержку пострадавшим и их родственникам.

Уточнения

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL, АЗАЛ, азерб. Azərbaycan Hava Yolları) — крупнейшая азербайджанская авиакомпания, национальный авиаперевозчик.



«Эмбраэр» (Embraer S.A., Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.) — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов.

