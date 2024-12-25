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AZAL приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу после авиакатастрофы

1:17
Туризм

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостановила выполнение рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу после трагической авиакатастрофы в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

EMBRAER E190AR
Фото: Wikimedia Commons by Joao Carlos Medau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
EMBRAER E190AR

По заявлению AZAL, рейсы в два российских города не будут выполняться до завершения расследования причин крушения. При этом другие направления остаются в штатном расписании и обслуживаются без изменений.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолёт Embraer 190AR, выполнявший рейс из Баку в Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил экстренную посадку в казахстанском городе Актау. Однако при попытке посадки лайнер упал, ударившись носовой частью о землю, после чего загорелся.

На борту самолёта находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, из них 32 человека выжили, включая десять граждан России.

Расследование причин катастрофы продолжается. AZAL выразила соболезнования семьям погибших и пообещала предоставить поддержку пострадавшим и их родственникам.

Уточнения

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL, АЗАЛ, азерб. Azərbaycan Hava Yolları) — крупнейшая азербайджанская авиакомпания, национальный авиаперевозчик.

«Эмбраэр» (Embraer S.A., Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.) — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов.

Акта́у (каз. ; досл.: «Белая гора», с 1964 по 1991 год — Шевченко) — портовый город на западе Казахстана на берегу Каспийского моря, областной центр Мангистауской области.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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