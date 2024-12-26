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Первый в России горнолыжный отель all inclusive откроется в Карачаево-Черкесии

1:42
Туризм

Этой зимой на территории всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии откроется отель, который будет работать по системе "все включено".

Сноубордисты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сноубордисты

Такой формат отдыха пока уникален для горнолыжных курортов России, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Новый отель сети Alean Club под названием Alean Club Sophia начнет принимать гостей с февраля 2025 года. Формат заведения уже знаком постоянным посетителям сети и основан на концепции популярного Alean Club Majestic в Анапе.

Гостям будут предложены трехразовое питание в формате шведского стола, снек-бар, детская комната и анимация для взрослых и детей. Также в отеле откроется Академия спорта, где зимой можно будет заниматься лыжами, а летом отправляться в походы по горам.

Спа-комплекс отеля включает бассейны для детей и взрослых, хаммам, финскую и арома-сауну, а также открытую гидромассажную ванну с подогревом и видом на горы. Номерной фонд насчитывает 225 номеров различных категорий, а расположение гостиницы удобно для тех, кто планирует пользоваться горнолыжными подъемниками.

Для отдыхающих будут доступны экскурсии к Софийским водопадам, обсерватории РАН, ферме альпак, горным озерам и храму Нижне-Архызского городища, передает "Рамблер". 

Кроме того, с 25 декабря на курорте начал работать другой отель этой же сети — Alean Residence Arkhyz 4*, первый объект под брендом Residence.

 

Уточнения

Карача́ево-Черке́сия или Карача́ево-Черке́сская Респу́блика (карач.-балк. Къарачай-Черкес Республика, кабард.-черк. Къэрэшей-Адыгэ Республикэ, абаз. Къарча-Черкес Республика, ног. Карашай-Шеркеш Республика), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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