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В январе пройдёт рыболовный чемпионат на Байкале

0:55
Туризм

4-5 января 2025 года в заливе Мухор на Байкале состоится чемпионат по рыболовному спорту.

Байкал
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Байкал

Участники будут соревноваться в ловле рыбы на мормышку, как в личном, так и в командном зачете, сообщает Baikal Daily.

Для участия в чемпионате установлено только одно условие: возраст старше 18 лет. Пол и регион проживания значения не имеют.

Заезд и регистрация участников, а также официальная тренировка запланированы на 3 января. Состязания начнутся 4 января в 11:00, а второй тур пройдет 5 января. Организовать проживание на Байкале можно с помощью сервиса "МТС Travel".

Ранее стало известно, что в начале января в Кабардино-Балкарии состоится фестиваль экстремальной езды.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.

Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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