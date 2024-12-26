В январе пройдёт рыболовный чемпионат на Байкале

4-5 января 2025 года в заливе Мухор на Байкале состоится чемпионат по рыболовному спорту.
Участники будут соревноваться в ловле рыбы на мормышку, как в личном, так и в командном зачете, сообщает Baikal Daily.
Для участия в чемпионате установлено только одно условие: возраст старше 18 лет. Пол и регион проживания значения не имеют.
Заезд и регистрация участников, а также официальная тренировка запланированы на 3 января. Состязания начнутся 4 января в 11:00, а второй тур пройдет 5 января. Организовать проживание на Байкале можно с помощью сервиса "МТС Travel".
Ранее стало известно, что в начале января в Кабардино-Балкарии состоится фестиваль экстремальной езды.
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