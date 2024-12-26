В январе пройдёт рыболовный чемпионат на Байкале

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

4-5 января 2025 года в заливе Мухор на Байкале состоится чемпионат по рыболовному спорту.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Байкал

Участники будут соревноваться в ловле рыбы на мормышку, как в личном, так и в командном зачете, сообщает Baikal Daily.

Для участия в чемпионате установлено только одно условие: возраст старше 18 лет. Пол и регион проживания значения не имеют.

Заезд и регистрация участников, а также официальная тренировка запланированы на 3 января. Состязания начнутся 4 января в 11:00, а второй тур пройдет 5 января. Организовать проживание на Байкале можно с помощью сервиса "МТС Travel".

Ранее стало известно, что в начале января в Кабардино-Балкарии состоится фестиваль экстремальной езды.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



Рыба́лка — занятие выуживанием рыбы из водоёма с целью прокорма или для развлечения.

