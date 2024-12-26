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Намеренное ЧП или недосмотр? Скандал с рейсом в Анталью

1:41
Туризм

Шесть пассажиров авиакомпании "Азимут" подали иск к пилотам, управлявшим самолётом во время грубой посадки в аэропорту Антальи 24 ноября. Истцы утверждают, что аварийная ситуация была умышленно спровоцирована сотрудниками перевозчика с целью получения страховой компенсации. Об этом сообщает турецкий телеканал Oda TV.

Иллюминатор самолета
Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иллюминатор самолета

Иск был подан в турецкий суд, поскольку пассажиры являются постоянными жителями Антальи. В заявлении отмечается, что за полтора месяца до инцидента на этом же самолёте уже произошёл пожар, однако воздушное судно продолжило эксплуатироваться. Кроме того, срок действия страхового полиса на самолёт истекал вскоре после аварии и не был продлён.

Адвокат истцов считает, что эти обстоятельства свидетельствуют о возможном мошенничестве. По его словам, действия пилотов могли быть преднамеренными: их обвиняют в грубой посадке с целью получения страховой выплаты, а также в "попытке умышленного убийства через организованный пожар".

Авиакомпания "Азимут" отказалась комментировать иск. В её пресс-службе сообщили, что компенсации уже выплачены 72 пассажирам рейса Сочи — Анталья, а оставшиеся заявки находятся на стадии обработки.

На фоне этого инцидента в России обсуждается возможность введения дополнительного сбора на заграничные туры, продаваемые туроператорами. Этот пункт был включён в проект закона "О туризме", что может косвенно повлиять на ситуацию в туристической и авиационной сферах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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