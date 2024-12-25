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Итоги исследования — путешествующие россияне высказались про новогоднее настроение

Туризм

Новогоднее настроение уже появилось у 31% россиян.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

По данным опроса, проведенного SuperJob, праздничное настроение наблюдается у 36% женщин и 25% мужчин. В исследовании приняли участие 1600 взрослых жителей из 369 населенных пунктов России.

Однако 48% респондентов признались, что праздничное настроение их пока не посетило. Еще 8% заявили, что вынуждены имитировать радость ради семьи и детей.

Наибольшее число таких участников опроса оказалось среди людей старше 45 лет (11%). В этой возрастной группе также больше всего тех, кто открыто говорит о полном отсутствии новогоднего настроения (49%).

В то же время россияне младше 34 лет проявляют больше энтузиазма: 33% из них ждут Новый год с нетерпением, передают "Тонкости Туризма". 

 

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Настрое́ние — достаточно продолжительный эмоциональный процесс невысокой интенсивности, образующий эмоциональный фон для протекающих психических процессов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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