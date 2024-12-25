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Российская авиакомпания объявила скидку в 50% на детские билеты по всей России

1:13
Туризм

Лоукостер "Победа", входящий в группу компаний "Аэрофлот", объявил о введении скидки 50% на авиабилеты для детей.

Победа
Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Победа

Информация об этом опубликована на официальном сайте авиакомпании.

"Скидка 50% для детей распространяется на все тарифы ("Базовый", "Выгодный", "Максимум") во всей внутренней маршрутной сети "Победы". Она действует для детей от 2 до 12 лет, а также для детей младше 2 лет при условии покупки отдельного места", — говорится в сообщении.

Приобрести билеты по сниженной цене и отправиться в путешествие можно с 10 января 2025 года.

Ранее аналогичную скидку объявил "Аэрофлот". Его предложение охватывает рейсы с датой вылета начиная с 1 января 2025 года.

"Уральские авиалинии" также присоединились к инициативе и предоставляют 50%-ную скидку для детей от 2 до 12 лет на тарифы "промо", "эконом" и "премиум-эконом". Льготные билеты доступны на рейсы с датой вылета начиная с 11 января 2025 года.

 

Уточнения

"Побе́да" (юридическое название — ООО "Авиакомпания Победа") — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы "Аэрофлот — Российские авиалинии", базируется в московском аэропорту Внуково.

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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