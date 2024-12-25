Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короны и обувь на заказ: гардероб Сергея Зверева занял целую квартиру
Почему кроты выбирают ваш огород? Привлекаемая пища как причина
Эти правила спасут вас от переедания в Новый год
Эти растения сделают ваши огурцы сочными и урожайными
Пашинян вынужден держаться от России подальше. Причины назвал политолог
Праздничный стол без духовки: секреты идеального ужина
Крахмал в машине чистит стёкла и пятна: рассказываем об удивительных способах его применения
Наушники с шумоподавлением: комфорт или угроза слуху
Для закусок — самое то! Топ-5 домашних соусов от шефа к новогоднему столу

Какие самые короткие авиарейсы востребованы в России

1:12
Туризм

Авиаперелеты — это не только способ преодолевать большие расстояния за короткое время, но и удобная альтернатива автомобильным или железнодорожным поездкам между близко расположенными городами.

Боинг 777-312ER
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus
Боинг 777-312ER

В России есть несколько необычно коротких рейсов, которые востребованы у пассажиров.

Маршрут Москва — Калуга когда-то соединял столицу с соседним областным центром. Полеты выполнялись из аэропорта Внуково в аэропорт Грабцево и занимали около 40 минут. Однако в настоящее время авиасообщение на этом направлении прекращено, и путешественники вынуждены пользоваться другими видами транспорта.

Напротив, авиамаршрут Новосибирск — Барнаул продолжает работать и остается популярным. Полет между двумя крупными сибирскими городами длится всего 50 минут. Этим рейсом активно пользуются как деловые путешественники, так и туристы, которым важно добраться до места назначения быстро. Расстояние между городами составляет около 192 километров, что делает авиаперелет идеальным решением для экономии времени, передает "Рамблер".

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Алана Мамаева рассказала, был ли прописан в сценарии реалити-проекта роман Лерчек и Natan
Российский шоу-бизнес
Алана Мамаева рассказала, был ли прописан в сценарии реалити-проекта роман Лерчек и Natan Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
В США оценили появление новых партий истребителей у ВВС РФ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Неисправность тормозов: ключевые шаги для безопасного замедления
Какие места в самолёте считаются более безопасными — мнение эксперта
Улучшение структуры почвы: как зимняя вспашка влияет на рост растений
Идеальные ножки: что делать, чтобы педикюр был аккуратным, а кожа — ровной и гладкой
ФАС запускает анализ логистики и цен на масло, хлеб и картофель
Рассказываем про уникальный трюк для идеального урожая капусты
Эффективность компонентов голубиного гороха при лечении псориаза подтверждена исследованиями
Мария Погребняк и Алана Мамаева испугали публику своей худобой
Лечение пищевого отравления: что помогает и когда звонить в скорую
Почему ваша кошка не дает вам спать: три причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.