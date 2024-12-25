Какие самые короткие авиарейсы востребованы в России

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиаперелеты — это не только способ преодолевать большие расстояния за короткое время, но и удобная альтернатива автомобильным или железнодорожным поездкам между близко расположенными городами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus Боинг 777-312ER

В России есть несколько необычно коротких рейсов, которые востребованы у пассажиров.

Маршрут Москва — Калуга когда-то соединял столицу с соседним областным центром. Полеты выполнялись из аэропорта Внуково в аэропорт Грабцево и занимали около 40 минут. Однако в настоящее время авиасообщение на этом направлении прекращено, и путешественники вынуждены пользоваться другими видами транспорта.

Напротив, авиамаршрут Новосибирск — Барнаул продолжает работать и остается популярным. Полет между двумя крупными сибирскими городами длится всего 50 минут. Этим рейсом активно пользуются как деловые путешественники, так и туристы, которым важно добраться до места назначения быстро. Расстояние между городами составляет около 192 километров, что делает авиаперелет идеальным решением для экономии времени, передает "Рамблер".

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

