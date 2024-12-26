Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие опасности скрывает снег для вашей собаки
Намеренное ЧП или недосмотр? Скандал с рейсом в Анталью
ВЭБ.РФ профинансирует литейное производство для грузовых автомобилей Урал
Как правильно удалять листья у помидоров для богатого урожая
Как плавная езда влияет на расход топлива
Как снизить стресс у питомца при посещении ветклиники?
Женские могилы эпохи викингов раскрыли тайны дальних торговых связей
Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях
Пропавший щенок чудом вернулся домой под Рождество

Эльбрус и наука: туры, которые вдохновляют

2:51
Туризм

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) разработал 12 уникальных научно-популярных туристических маршрутов для студентов. Эти маршруты, объединяющие науку, культуру и технологии, станут частью масштабной программы развития научного туризма в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы), объявленного в России.

Эльбрус, начало урагана
Фото: Wikimedia Commons by Nimuel23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эльбрус, начало урагана

Преподаватели и студенты института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ уже протестировали некоторые из маршрутов. Среди ключевых объектов — Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий университета, где демонстрируется процесс создания полимеров и технологии 3D-печати, а также представлено сотрудничество с такими крупными компаниями, как Роскосмос и Газпром.

Особый интерес вызвали лаборатории регионального научного центра РАН, где студенты познакомились с достижениями робототехники и биотехнологий. Также посетили ботанический сад КБГУ, основанный в 1953 году, и Баксанскую нейтринную обсерваторию — уникальный научный объект, расположенный в недрах скалы на глубине 4 км недалеко от горы Эльбрус.

Дополнительно студенты побывали в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете имени В. М. Кокова, где готовят специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

В список маршрутов вошли такие значимые места, как Высокогорный геофизический институт, культурно-образовательный центр "Эрмитаж — Кавказ", институт культурного наследия, центр разработки модельера Мадины Саральп, компания "Севкаврентген-Д", производящая рентгенодиагностическое оборудование, и Терский завод алмазного инструмента.

Среди природных объектов выделяются Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник и подводный центр "Голубое озеро". Дополняют маршрут Национальный музей КБР, Северо-Кавказская военизированная служба и региональный Институт гуманитарных исследований РАН.

"Эти маршруты демонстрируют уникальный научный и культурный потенциал Кабардино-Балкарии. Они дают возможность ознакомиться с достижениями в науке, технике и культуре. Уже сейчас список маршрутов передан Министерству курортов и туризма КБР. Планируется, что к 2025 году они станут частью официальной программы научного туризма республики", — сообщили в КБГУ.

Эти туры позволят студентам и гостям республики открыть для себя достижения науки и техники, побывать на уникальных объектах и вдохновиться богатством культурного наследия региона.

Уточнения

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х  М  Бербекова (КБГУ) — классический университет, крупнейший вуз Кабардино-Балкарии и один из крупнейших вузов Северного Кавказа, расположенный в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным
Наука и техника
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Как правильно удалять листья у помидоров для богатого урожая
Как плавная езда влияет на расход топлива
Как снизить стресс у питомца при посещении ветклиники?
Женские могилы эпохи викингов раскрыли тайны дальних торговых связей
Секрет военных: как засыпать мгновенно в любых условиях
Пропавший щенок чудом вернулся домой под Рождество
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Как питаться при диабете, чтобы избежать проблем с печенью
Простой и вкусный домашний майонез — его густоту регулируйте сами огуречным рассолом
Интересный факт о кошках: почему они касаются воды лапой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.