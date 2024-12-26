Эльбрус и наука: туры, которые вдохновляют

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) разработал 12 уникальных научно-популярных туристических маршрутов для студентов. Эти маршруты, объединяющие науку, культуру и технологии, станут частью масштабной программы развития научного туризма в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы), объявленного в России.

Фото: Wikimedia Commons by Nimuel23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эльбрус, начало урагана

Преподаватели и студенты института менеджмента, туризма и индустрии гостеприимства КБГУ уже протестировали некоторые из маршрутов. Среди ключевых объектов — Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий университета, где демонстрируется процесс создания полимеров и технологии 3D-печати, а также представлено сотрудничество с такими крупными компаниями, как Роскосмос и Газпром.

Особый интерес вызвали лаборатории регионального научного центра РАН, где студенты познакомились с достижениями робототехники и биотехнологий. Также посетили ботанический сад КБГУ, основанный в 1953 году, и Баксанскую нейтринную обсерваторию — уникальный научный объект, расположенный в недрах скалы на глубине 4 км недалеко от горы Эльбрус.

Дополнительно студенты побывали в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете имени В. М. Кокова, где готовят специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

В список маршрутов вошли такие значимые места, как Высокогорный геофизический институт, культурно-образовательный центр "Эрмитаж — Кавказ", институт культурного наследия, центр разработки модельера Мадины Саральп, компания "Севкаврентген-Д", производящая рентгенодиагностическое оборудование, и Терский завод алмазного инструмента.

Среди природных объектов выделяются Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник и подводный центр "Голубое озеро". Дополняют маршрут Национальный музей КБР, Северо-Кавказская военизированная служба и региональный Институт гуманитарных исследований РАН.

"Эти маршруты демонстрируют уникальный научный и культурный потенциал Кабардино-Балкарии. Они дают возможность ознакомиться с достижениями в науке, технике и культуре. Уже сейчас список маршрутов передан Министерству курортов и туризма КБР. Планируется, что к 2025 году они станут частью официальной программы научного туризма республики", — сообщили в КБГУ.

Эти туры позволят студентам и гостям республики открыть для себя достижения науки и техники, побывать на уникальных объектах и вдохновиться богатством культурного наследия региона.

Уточнения

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х М Бербекова (КБГУ) — классический университет, крупнейший вуз Кабардино-Балкарии и один из крупнейших вузов Северного Кавказа, расположенный в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии.

