Какие места в самолёте считаются более безопасными — мнение эксперта

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

При авиакатастрофе в Казахстане 25 декабря большинство пассажиров, находившихся в хвостовой части самолета, остались в живых.

Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Салон самолета

Бывший командир воздушного судна и эксперт по безопасности полетов Александр Романов в интервью изданию "Вечерняя Москва" отметил, что задние ряды действительно считаются самыми безопасными при аварийных ситуациях.

"Самое безопасное место в самолете — задние кресла в конце салона. Такой вывод можно сделать из практики. При жесткой посадке происходит смещение кресел вперед. Все остальные срываются, сдавливают, а задние кресла чаще остаются целыми", — пояснил Романов.

Однако он подчеркнул, что в экстремальных ситуациях все может сложиться непредсказуемо. Бывали случаи, когда люди гибли в хвостовой части из-за пожара или задымления, но также известны примеры выживания даже после падения с высоты 10 километров. В целом, вероятность выживания выше именно на задних рядах.

Авиакатастрофа произошла вблизи города Актау. По предварительным данным, выжили 32 человека из 67 находившихся на борту.

Окончательные причины трагедии пока не установлены. Авиакомпания заявила, что крушение было вызвано попаданием стаи птиц в двигатель. В то же время другие источники называют возможной причиной отказ одной из ключевых систем самолета.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

