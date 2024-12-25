Фейерверки, оружие и ножи — необычная находка в ручной клади шокировала работников аэропорта

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка авиакомпании пыталась провести в самолет крупную партию запрещённых предметов и была задержана, об этом пишет издание People.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

15 декабря сотрудники управления транспортной безопасности (TSA) аэропорта Лос-Анджелеса заметили подозрительные предметы в ручной клади пассажирки при проверке на рентгене.

После того как сумку открыли в её присутствии, содержимое шокировало работников. Внутри обнаружили 82 фейерверка, несколько моделей огнестрельного оружия, три ножа и баллончик с перцовым газом. Служба безопасности вызвала полицию, которая изъяла все опасные предметы и допросила женщину. Имя задержанной и причины её действий пока не разглашаются.

Ранее, в ноябре, россиянин случайно пронёс на борт самолета электродетонатор. Мужчина летел рейсом из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. На допросе он объяснил, что забыл об устройстве в рюкзаке и взял его с собой по невнимательности.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.





Оружие — название устройств и предметов (изделий), конструктивно предназначенных для поражения живой цели, а также подачи сигналов.



