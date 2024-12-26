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Пляжные острова мира, которые можно посетить в любое время года

2:09
Туризм

В мире существует множество удивительных островов, от чарующих Карибов до северных уголков, которые кажутся совершенно инопланетными, оставляя много красоты между ними.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Сен-Бартелеми

Этот остров, официально именуемый территориальным коллективом Сен-Бартелеми, представляет собой идеальный тропический рай, о котором мечтали многие. Здесь вас ждут сверкающие голубые воды, романтичные закаты и умиротворяющие виды с яхтами, которые тянутся до самого горизонта, всё это возвышается на фоне семнадцатого века, охраняющего крепости на великолепных холмах.

Бора-Бора

Не менее впечатляющий — Бора-Бора, который не только привлекает своими природными красотами, но и изобилием доступных развлечений. Посетители, оказавшиеся на этом кусочке рая к северо-западу от Таити, часто оказываются буквально очарованными местными пейзажами. Этот остров, известный как отличное место для подводного плавания, образовался вокруг огромного спящего вулкана, что делает его ещё более уникальным.

Кейп-Бретон

На самом востоке Канады расположен остров Кейп-Бретон, который идеален для тех, кто жаждет приключений. Он славится знаменитой тропой Кабот — великолепной 298-километровой дорогой с потрясающими прибрежными пейзажами, которая тронет душу даже самого опытного путешественника.

Хвар

В Хорватии острова множества, но великолепный Хвар выделяется на их фоне. Остров способен предложить всё, что может пожелать любой желающий исследовать далматинское побережье. Он сочетает в себе богатую историю и современные удобства, а поездка сюда из Сплита станет самой настоящей радостью.

Аруба

Аруба, расположенная всего в 29 километрах к северу от Венесуэлы, является частью Королевства Нидерландов и здесь живет чуть более 100 тысяч человек. Здесь можно насладиться белоснежными пляжами, восхитительными видами, яркими фестивалями искусства и великолепной архитектурой.

 

Уточнения

Бо́ра-Бо́ра (фр. Bora-Bora, таит. Porapora) — один из Подветренных островов архипелага Острова Общества во Французской Полинезии в Тихом океане, расположенный в 241 км к северо-западу от Таити.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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