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5 лучших мест в Башкирии зимой

Туризм

Башкирия — один из красивейших регионов страны, куда можно съездить зимой.

Южно-Уральский заповедник: Белорецкий район, Башкортостан, Малая Ямантау
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Уютнов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Южно-Уральский заповедник: Белорецкий район, Башкортостан, Малая Ямантау

Возглавляет список прекраснейших мест — Малый Ямантау, в переводе с башкирского означает "Злая гора”. Находится она в 180 км от Уфы.

В 280 километрах от Уфы находится гора Малиновая, которая знаменита тем, что здесь снимали фильм "Вечный Зов".

Ещё одна гора, заслуживающая внимания, это Дунан-Суйган. Находится она в 200 километрах от Уфы и состоит из вулканогенных пород.

Посетите и самый мощный родник Европы — Красный Ключ и Красные скалы в 100 км от Уфы.

Ну и конечно же, побывайте на самой высокой скале в Башкирии — Мамбет, что находится в 200 км от Уфы.

Уточнения

Яманта́у (баш. Яман тау — «плохая (злая) гора») — высшая точка Южного Урала. Расположена в Белорецком районе Республики Башкортостан Российской Федерации. В ряде русскоязычных энциклопедий конца XIX — начала XX века используются названия Яман-тау, Яман-Тау и Яман-тюбе.

Красный Ключ (баш Ҡыҙыл шишмә) — один из крупнейших по дебиту (14,88 м³/сек) и величине родников в мире, находится в Нуримановском районе Башкортостана. Входит в состав особо охраняемой природной территории регионального значения «Источник Красный Ключ».

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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