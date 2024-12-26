Эксперты назвали самые необычные районы мира

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Что делает район привлекательным в 2024 году? Крафтовые пивоварни, элегантные винные бары и уличное искусство — это, конечно, интересно, но самые увлекательные и живые районы мира представляют собой нечто большее, чем просто картинка "модных мест".

Фото: unsplash.com by Andre Hunter dre0316, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина танцует на улице

Нотр-Дам-дю-Мон (Марсель, Франция)

Ранее этот район славился своим живописным очарованием, но сейчас молодежь Марселя предпочитает дерзкий дух Нотр-Дам-дю-Мон. Этот колоритный район, названный в честь одноименной церкви, представляет собой сеть ярких переулков, украшенных граффити, платановых аллей и извивающихся лестниц, спускающихся от Кур Жюльен.

Мерс Султан (Касабланка, Марокко)

На юг от центра Касабланки скрывается этот район, похожий на бетонные джунгли, с множеством узких улочек и зданиями в стилях ар-деко, ар-нуво и модернизма. Здесь живут молодые художники и творческие работники, что придает месту особую атмосферу. Возможно, именно отсутствие модных кофеен и повседневная жизнь придают этому месту его уникальность.

Перернан (Бали, Индонезия)

Пока в Чанге толпятся туристы, истинные знатоки направляются в Переренан. Этот район возвращает к истокам: нетронутые пляжи, уютные кафе и эклектичные магазины создают атмосферу непринужденности. Здесь нет жужжания большого города, и жизнь течет в своем легком ритме.

Сонсудон (Сеул, Южная Корея)

Когда-то это была индустриальная зона, известная своей кожевенной, полиграфической и обувной промышленностью. Однако за последние несколько лет Сонсу-донг значительно преобразился. Прогуливаясь по этому району, вы поймете, почему его сравнивают с Бруклином в Сеуле: здесь сохранились старые кирпичные склады и фабрики, а теперь в них размещаются стильные маленькие кафе, модные бутики и художественные галереи.

Уточнения

Сеу́л — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует единственный в стране город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов. Официальное название города — Город особого подчинения Сеул.



