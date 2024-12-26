Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимнее вождение: как справиться с ослепляющим светом фар
Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении
Как сохранить саженцы плодовых деревьев при зимних морозах
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Лучший картофельный гратен: минимальный набор ингредиентов
Экзопланеты легче ваты: система Kepler-51 пополнилась новым миром
Из чего состоит счастье: мнение психолога
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля

Эксперты назвали самые необычные районы мира

2:04
Туризм

Что делает район привлекательным в 2024 году? Крафтовые пивоварни, элегантные винные бары и уличное искусство — это, конечно, интересно, но самые увлекательные и живые районы мира представляют собой нечто большее, чем просто картинка "модных мест".

Мужчина танцует на улице
Фото: unsplash.com by Andre Hunter dre0316, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина танцует на улице

Нотр-Дам-дю-Мон (Марсель, Франция)

Ранее этот район славился своим живописным очарованием, но сейчас молодежь Марселя предпочитает дерзкий дух Нотр-Дам-дю-Мон. Этот колоритный район, названный в честь одноименной церкви, представляет собой сеть ярких переулков, украшенных граффити, платановых аллей и извивающихся лестниц, спускающихся от Кур Жюльен.

Мерс Султан (Касабланка, Марокко)

На юг от центра Касабланки скрывается этот район, похожий на бетонные джунгли, с множеством узких улочек и зданиями в стилях ар-деко, ар-нуво и модернизма. Здесь живут молодые художники и творческие работники, что придает месту особую атмосферу. Возможно, именно отсутствие модных кофеен и повседневная жизнь придают этому месту его уникальность.

Перернан (Бали, Индонезия)

Пока в Чанге толпятся туристы, истинные знатоки направляются в Переренан. Этот район возвращает к истокам: нетронутые пляжи, уютные кафе и эклектичные магазины создают атмосферу непринужденности. Здесь нет жужжания большого города, и жизнь течет в своем легком ритме.

Сонсудон (Сеул, Южная Корея)

Когда-то это была индустриальная зона, известная своей кожевенной, полиграфической и обувной промышленностью. Однако за последние несколько лет Сонсу-донг значительно преобразился. Прогуливаясь по этому району, вы поймете, почему его сравнивают с Бруклином в Сеуле: здесь сохранились старые кирпичные склады и фабрики, а теперь в них размещаются стильные маленькие кафе, модные бутики и художественные галереи.

Уточнения

Сеу́л — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует единственный в стране город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов. Официальное название города — Город особого подчинения Сеул.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь
Любовь: научно-романтический расчет
Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно
Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана
Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй
31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Эксперты назвали самые необычные районы мира
Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания
Рецепт запеканки, который возвращает в детство
Три признака привязанности кошки к вам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.