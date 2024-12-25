В Перми появится ещё один термальный комплекс

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В Перми, возможно, построят ещё один новый термальный курорт. Его строительство планируют поручить компании из Екатеринбурга.

Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain термальный источник

Для строительства зарегистрировали ООО "Специализированный застройщик — термальный курорт города Пермь". Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", эта компания строит жилые и нежилые здания, а также проводит физкультурно-оздоровительную деятельность. Её учредителем и руководителем является Маргарита Никифорова.

На данный момент, по данным в 2ГИС, в Перми и ближайших населённых пунктах открыто 4 термальных комплекса: "Пермские термы", "Термы Тенториум", Weekend и "Акватория", сообщает properm.ru.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

