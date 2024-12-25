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Список необычных железнодорожных станций мира, которые стоит посетить

2:16
Туризм

По всему миру можно найти поистине удивительные заброшенные железнодорожные станции. Заброшенная архитектура привлекает внимание фотографов и путешественников, и эти станции занимают одно из первых мест среди самых интересных объектов.

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

Международный железнодорожный вокзал Канфранк, Испания

На высоте испанских Пиренеев сохранились тихие воспоминания о Международном железнодорожном вокзале Канфранка. Этот грандиозный вокзал, открывшийся в 1928 году, стал символом испанской гордости и решимости. Однако с самого начала его история была полна трудностей: пожары, контрабанда и другие проблемы преследовали его, и в 1970 году он закрыл свои двери для пассажиров. 

Метро Сити-Холл, Нью-Йорк

Можно ли считать станцию заброшенной, если она является известной достопримечательностью с регулярными экскурсиями и знаменитой люстрой? Может быть, это вопрос спорный, но станции метро City Hall в Нью-Йорке уже с 1946 года не обслуживаются поездами. Несмотря на это, она продолжает притягивать туристов своей утонченной красотой и историческим наследием.

Вышеград, Прага

Прага славится своими архитектурными шедеврами, и каждое мгновение в этом городе пронизано великолепием стиля ар-нуво. Заброшенные уголки часто остаются в тени, и вокзал в Вышеграде — один из таких примеров. Легко представить, как восхитительно он выглядел прежде, чем на нем сказался ход времени. С последним уехавшим поездом в 2002 году станция погрузилась в запустение.

Станция Гудаута, Абхазия

Этот период в истории Абхазии, спорной территории на Кавказе, был полон волнений. Тем не менее, любители заброшенных железнодорожных объектов многие годы посещали этот район в поисках утерянного очарования. В небольшом черноморском городе с населением около 10 000 человек его величественная железнодорожная станция поражает своим видом. 

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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