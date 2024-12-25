В Кабардино-Балкарии прогнозируют значительный рост турпотока

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году ожидается, что количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарию, может превысить 1,7 миллиона человек.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

По информации, предоставленной ТАСС региональным Министерством курортов и туризма, это значит, что рост по сравнению с 2023 годом составит не менее 15%.

Прогнозируется заметное увеличение потока туристов. Согласно предварительным данным, общее число отдыхающих в республике может достичь более 1 миллиона 750 тысяч. Текущие показатели показывают, что с начала года республику уже посетило около 1 миллиона 423 тысяч человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Министерство также сообщает, что в курорте Нальчик отдохнуло около 50 тысяч человек. Гости приезжают из более чем 50 регионов России, что подчеркивает растущую популярность этого направления.

Уточнения

Кабарди́но-Балка́рия или Кабарди́но-Балка́рская Респу́блика — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Нальчик.



