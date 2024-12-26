Почему россияне выбирают или избегают Арктику

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около половины россиян считают, что Арктика подходит для путешествий. Таковы данные исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ при поддержке Совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. Эти результаты предоставлены ТАСС.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Согласно исследованию, 45% опрошенных полагают, что Арктика располагает благоприятными условиями для туризма. Особенно позитивно настроена молодёжь: 12% считают условия очень благоприятными, что вдвое выше, чем среди остальных групп (6%).

Однако 96% респондентов указали на существование барьеров, мешающих поездкам в Арктические регионы. Основные проблемы связаны с суровым климатом (61%), удалённостью (39%), высокой стоимостью поездок (33%) и сложностью транспортных маршрутов (32%). Жители самих арктических территорий чаще остальных акцентируют внимание на климате (73%).

Женщины (65%) чаще, чем мужчины (57%), указывают на сложные погодные условия как на главную причину отказа от поездок. Для тех, кто не планирует посещать Арктику в 2025 году, эта проблема ещё более значима (67%).

Другие барьеры включают опасения за безопасность и недостаток качественных медицинских услуг в удалённых районах (27%).

Интерес к Арктике при этом остаётся высоким: 76% россиян хотели бы получить больше информации о макрорегионе. Это свидетельствует о значительном потенциале для развития туризма в регионе, несмотря на существующие препятствия.

Исследование проводилось в ноябре 2024 года с помощью платформы "Тет-о-твет". Были опрошены 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Выборка построена на основе данных Росстата и отражает население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населённого пункта. Статистическая погрешность составляет не более 3,1%.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

