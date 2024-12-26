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Почему россияне выбирают или избегают Арктику

2:18
Туризм

Около половины россиян считают, что Арктика подходит для путешествий. Таковы данные исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ при поддержке Совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. Эти результаты предоставлены ТАСС.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Согласно исследованию, 45% опрошенных полагают, что Арктика располагает благоприятными условиями для туризма. Особенно позитивно настроена молодёжь: 12% считают условия очень благоприятными, что вдвое выше, чем среди остальных групп (6%).

Однако 96% респондентов указали на существование барьеров, мешающих поездкам в Арктические регионы. Основные проблемы связаны с суровым климатом (61%), удалённостью (39%), высокой стоимостью поездок (33%) и сложностью транспортных маршрутов (32%). Жители самих арктических территорий чаще остальных акцентируют внимание на климате (73%).

Женщины (65%) чаще, чем мужчины (57%), указывают на сложные погодные условия как на главную причину отказа от поездок. Для тех, кто не планирует посещать Арктику в 2025 году, эта проблема ещё более значима (67%).

Другие барьеры включают опасения за безопасность и недостаток качественных медицинских услуг в удалённых районах (27%).

Интерес к Арктике при этом остаётся высоким: 76% россиян хотели бы получить больше информации о макрорегионе. Это свидетельствует о значительном потенциале для развития туризма в регионе, несмотря на существующие препятствия.

Исследование проводилось в ноябре 2024 года с помощью платформы "Тет-о-твет". Были опрошены 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Выборка построена на основе данных Росстата и отражает население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населённого пункта. Статистическая погрешность составляет не более 3,1%. 

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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