Верные советы по выгодной покупке авиабилетов

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Руководитель отдела по работе с партнёрами проекта Promokodus. com Елена Морозова поделилась с АиФ советами, как сделать перелёты на самолёте более выгодными и сэкономить на билетах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка авиабилетов

Используйте субсидированные билеты

Субсидированные билеты — это возможность путешествовать дешевле благодаря поддержке государства. Из госбюджета выделяются средства, чтобы сделать поездки доступнее для граждан и развивать менее популярные маршруты. В программе участвуют 270 направлений, включая Казань — Мурманск, Калининград — Псков и другие. Стоимость полностью не компенсируется, но выгода ощутима.

Сравнивайте цены через агрегаторы

Авиакомпании предлагают билеты как на своих сайтах, так и через онлайн-агентства. Чтобы не тратить время на проверку цен на разных платформах, используйте агрегаторы. Они собирают данные о стоимости и подбирают для вас наиболее выгодные варианты.

Бронируйте билеты туда и обратно

При покупке билетов сразу в обе стороны одной бронью стоимость часто оказывается ниже, чем при раздельной покупке. Авиакомпании дают скидки, чтобы удержать пассажиров и предложить дополнительные услуги, например, выбор места или питание на борту.

Следите за акциями и ищите промокоды

Многие авиакомпании и сервисы бронирования проводят распродажи и предоставляют скидки, особенно в праздничные периоды. Промокоды можно найти на официальных сайтах или на сайтах-купонниках, таких как Promokodus. com. Это отличный способ снизить стоимость билетов.

Копите мили и используйте кэшбек

Зарегистрируйтесь в бонусной программе вашего перевозчика, чтобы получать мили за перелёты и покупки у партнёров. Накопленные мили можно обменять на бесплатные билеты или повысить класс обслуживания. Также многие банки предлагают кешбэк за оплату авиабилетов, что даёт дополнительную экономию.

Эти простые стратегии помогут вам сэкономить на перелётах и сделать путешествия более доступными и комфортными.

Уточнения

Кешбэ́к — термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности. Происходит от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных.

