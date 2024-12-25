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Откройте для себя второе по глубине геологическое чудо мира

2:14
Туризм

Мачу-Пикчу, одно из самых посещаемых и красивых мест в мире, страдает от чрезмерного туризма, но в Перу есть ещё множество малоизвестных, но не менее впечатляющих мест.

Горы
Фото: commons.wikimedia.org by User;Cj.samson, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Горы

Одним из таких природных чудес является каньон Колка, который в два раза глубже Большого каньона в США и является вторым по глубине каньоном в мире.

Этот каньон, расположенный в 100 километрах от Арекипы, простирается на 96 километров и окружён живописными андскими горами и растительностью.

Помимо потрясающих видов, каньон известен своим богатым животным миром — здесь обитают андские кондоры, пумы и альпаки.

Но это не всё: в каньоне также находятся археологические памятники, такие как древние руины Уйо-Уйо, и множество других исторических объектов, которые можно исследовать.

Для тех, кто предпочитает исследовать каньон пешком или верхом, доступны уникальные тропы, где меньше туристов и которые ведут к археологическим памятникам.

Одним из таких объектов является руины Уйо-Уйо — бывшая столица Кольки до прихода инков. Здесь сохранились дома и хранилища, которые придают глубокий исторический контекст путешествию.

Не менее интересен и Янкес — маленькая деревушка, откуда открываются великолепные виды на каньон и вулканы Мисми и Сабанкая.

В Янкесе также стоит посетить церковь Непорочного Зачатия, построенную в 1560 году, и осмотреть древние доколумбовы террасы, окаймляющие каньон.

После приключений в каньоне можно отдохнуть в отеле Colca Lodge Spa and Hotsprings, который находится в самом сердце каньона.

Это уникальное место в деревенском стиле, вдохновлённое архитектурой инков, идеально вписывается в природный ландшафт и предлагает своим гостям термальные источники, позволяя расслабиться после долгих путешествий и наслаждаться звёздным небом.

Этот отель идеально подходит для тех, кто ищет уединение и приключения в окружении удивительных пейзажей и исторических памятников.

Уточнения

Ма́чу-Пи́кчу (Machu Piсchu, в переводе с кечуа — «старая гора») — древний город в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в шести километрах от посёлка Агуас-Кальентес. Расположен на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, господствующего над долиной реки Урубамбы. Неизвестно ни время его постройки, ни цель его строительства, ни число жителей, ни даже его настоящее название.

Уйо-Уйо (исп. Uyo Uyo) — руины города, возведенного в период до завоеваний Империи инков. Находится в Перу, в двух километрах от небольшого городка Янке (исп. Yanque), регион Арекипа, провинция Кайльома.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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