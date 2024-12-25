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Как путешествовать из Петербурга в Калининград по морю в 2025 году

1:16
Туризм

В новом году между Петербургом и Калининградом начнёт курсировать грузопассажирский паром, который будет связывать два города по морю.

Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Kamstyler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Калининград

Паром будет причаливать к Петербургскому порту и в Калининградской области к порту "Пионерский", который находится всего в 50 километрах от Калининграда. 

На первом этапе планируется запуск одного рейса в неделю. Время в пути составит около двух дней, а паром сможет взять на борт до 150 пассажиров. Первые рейсы могут стартовать уже в январе 2025 года.

Предполагается, что для этого маршрута будет использоваться паром "Антей", который уже возил грузы из Усть-Луги в Ленинградской области в калининградский Балтийск.

Пока нет подробной информации о ценах на билеты, однако, по аналогии с маршрутом Балтийск — Усть-Луга, ожидается, что стоимость будет варьироваться от 6600 ₽ за место в 6-местной каюте до 12 500 ₽ за место в двухместной каюте.

Для сравнения, билеты на самолёт из Петербурга в Калининград стоят от 3300 ₽, но путешествие по морю, безусловно, предложит совершенно другой опыт.

Уточнения

Пионе́рский (до 1946 года — Нойку́рен, нем. Neukuhren) — город в Калининградской области России. Город расположен на побережье Балтийского моря, на Калининградском (Самбийском) полуострове, к северо-западу от областного центра, города Калининграда.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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