Какие схемы обмана туристов встречаются в Армении

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша, посетившая Армению, рассказала о популярных мошеннических схемах, с которыми она столкнулась в поездке.

Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид на гору Малый Арарат

Свои впечатления путешественница опубликовала в блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Среди первых неприятных моментов девушка выделила поведение местных таксистов. По её словам, водители часто начинают отсчёт поездки ещё до того, как пассажир доехал до места назначения. Кроме того, они нередко предлагают свои услуги в качестве гидов, обещая показать "особенные" достопримечательности.

Ещё одной точкой, где блогер столкнулась с сомнительными предложениями, стало озеро Севан. В местных сувенирных лавках продают ювелирные украшения, которые практически идентичны, однако цены на них значительно варьируются. По мнению путешественницы, в некоторых местах стоимость товаров искусственно завышают.

Не обошлось и без недобросовестных ресторанов. Девушка отметила, что владельцы заведений иногда пользуются неопытностью туристов, предлагая блюда по завышенным ценам или не сообщая полную стоимость заказа.

Уточнения

Арме́ния (арм. [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.





Такси́ (от фр. Taximètre "счётчик цены") — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

