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Что ждёт туризм в 2025 году

2:22
Туризм

Редакция TourDom.ru обратилась к руководителям туристических компаний, чтобы узнать их мнение о результатах уходящего года и ожиданиях от 2025 года.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Большинство экспертов высказались в позитивном ключе, подчеркивая стабильность ситуации в отрасли.

По словам Анатолия Гаркушина, директора компании "Пантеон", уже тот факт, что в 2024 году удалось избежать резких потрясений вроде внезапных отмен программ или остановки продаж, стал хорошим знаком. Туроператоры адаптировались к новым условиям, научились оперативно решать возникающие проблемы.

Заместитель директора Anex Яна Муромова отметила, что одним из главных вызовов года стал кадровый дефицит. Компании вкладывались в повышение квалификации сотрудников и создание центров компетенций на базе лояльных партнеров. Кроме того, усилилась командная работа как внутри организаций, так и между игроками рынка.

Среди ключевых событий 2024 года эксперты выделяют внедрение ГИС "Электронная путевка". По словам Анатолия Гаркушина, переходный период был сложным, но компании успешно справились с новой системой. Туроператоры надеются, что в 2025 году диалог с властями станет более продуктивным, а принимаемые решения — более взвешенными.

Важным законодательным нововведением может стать создание гарантийного фонда, который планируется финансировать за счет отчислений с продажи туров за границу. Это вызвало недовольство туроператоров, поскольку фонд предполагается использовать и для внутреннего туризма, что увеличивает издержки компаний.

Несмотря на санкции, 2024 год отметился ростом количества международных рейсов, включая возобновление прямого авиасообщения с Бали и увеличение перевозок в Китай. Однако ослабление рубля в конце года снизило доступность зарубежных путешествий для массового туриста.

Эксперты прогнозируют, что международный туризм останется нишей для обеспеченных путешественников. Среди основных запросов клиентов — удобное время вылета, гибкость маршрутов и высокий уровень сервиса.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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