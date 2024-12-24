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Фумаролы, водопады и вулканы — туристка рассказала о захватывающем путешествии по Камчатке

2:07
Туризм

Туристка из России рассказала о своем путешествии по Камчатке.

камчатка, долина гейзеров
Фото: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Ushakovm83&action=edit&redlink=1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
камчатка, долина гейзеров

Первое знакомство с красотами Камчатки началось для девушки с экскурсии на Дачные источники, также известные как Малая долина гейзеров.

На самом деле это не гейзеры, а фумаролы — испаряющиеся горячие источники, внешне похожие на настоящие гейзеры. Конечно, на Камчатке есть знаменитая Долина гейзеров, но туда можно попасть только на вертолёте, и стоимость тура начинается от 70 тысяч рублей. Туристка с подругой выбрали более бюджетный вариант за 4500 рублей на человека и отправились исследовать Малую долину гейзеров на вахтовке с двумя гидами.

Путь на вахтовке занял около двух часов через Елизово. По дороге были оборудованные стоянки с туалетами и раковинами, но даже там могут подстерегать неожиданности. На одной из остановок девушка случайно рассекла руку о раковину. К счастью, в группе был медик, который быстро оказал помощь.

Группа была довольно большой, а гиды в основном выполняли организационные задачи. Они кратко рассказывали о встреченных по пути объектах. 

Важный совет: если вы идёте в такой поход, выбирайте удобную трекинговую обувь.

Первые достопримечательности — искусственные идолы и красивая смотровая площадка, где туристы сделали несколько фото. Запах сероводорода от фумарол был довольно резким и неприятным, но само зрелище впечатляло.

Одним из самых ярких моментов экскурсии стало купание в горячем источнике и под водопадом. Контраст температур подарил невероятные ощущения бодрости и обновления. Природная сила Камчатки действительно впечатляет.

Заключительным этапом тура была поездка к большому водопаду. Подъём к нему оказался непростым, но вид стоил всех усилий. Завершение экскурсии — созерцание величественного вулкана, передают "Тонкости Туризма". 

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

Фумаро́ла (итал. fumarola , от лат. fumare — дымить(ся)) — трещина или отверстие, располагающееся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющееся источником горячих газов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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