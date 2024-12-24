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Неожиданные запреты в Китае — что нельзя делать туристу в Поднебесной

2:31
Туризм

Китай может удивить туристов не только языковым барьером, но и необычными порядками.

Китай
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китай

Здесь есть запреты и правила, которые порой сложно понять или предугадать. Некоторые из них могут привести к серьёзным неприятностям, если их нарушить.  

Китайская экономика строго ориентирована на национальную валюту, и рассчитываться долларами или евро здесь не принято. В отличие от Таиланда или Турции, китайские продавцы не примут иностранную валюту, а в некоторых случаях могут даже вызвать полицию. Обменивать деньги лучше заранее, так как это может оказаться сложной задачей: терминалы-обменники встречаются далеко не везде, а процедура обмена в банках может быть утомительной.  

Палочки в Китае — это не просто столовый прибор, а часть культурных традиций. Есть три строгих правила: нельзя нанизывать еду на палочки, втыкать их вертикально в пищу или передавать еду с палочек на палочки. Эти действия связаны с похоронными обрядами и воспринимаются крайне негативно.  

Китайцы избегают тактильного контакта на публике. Прикосновение к ребёнку или монаху здесь может быть воспринято как грубое нарушение личных границ. Считается, что на голове ребёнка обитает дух Будды, а прикосновения к монахам могут нарушить их внутреннюю гармонию.  

Фотографировать в запрещённых местах в Китае строго не рекомендуется. Особенно это касается военных объектов, государственных учреждений и стратегических зон. Даже случайное нарушение может обернуться крупным штрафом или арестом. Снимать людей без их согласия тоже не следует.  

В Китае чаевые воспринимаются как оскорбление. Персонал ресторанов и отелей получает фиксированную зарплату, и дополнительные деньги могут привести к увольнению сотрудника.  

Жасмин в Китае связан с политическими протестами, поэтому его упоминание или использование может вызвать подозрения. Также запрещена символика, связанная с Винни-Пухом, из-за её ассоциации с насмешками над генеральным секретарём страны.  

В Китае тема реинкарнации связана с политически сложными отношениями с Тибетом. Любые разговоры о переселении душ могут вызвать неодобрение, а попытки реинкарнации на китайской территории требуют официального разрешения, передают "Тонкости Туризма". 

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Реинкарна́ция (лат. reincarnatio - "повторное воплощение"), то есть перевоплоще́ние; также переселе́ние душ, метемпсихо́з (др.-греч. μετ-εμψύχωσις - "переселение душ"), в буддизме — пунарбха́ва, — группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа (в некоторых вариациях — только людей) перевоплощается снова и снова из одного тела в другое.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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