Рождество на краю света — как учёные встречают праздник в Антарктике

Не все из нас смогут отметить Рождество в этом году дома, например, у группы ученых праздник пройдет на Антарктическом полуострове, где они проводят исследования.

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Рождественский день в Антарктике обещает быть холодным, но по-своему увлекательным. Доктор Кейт Винтер из Нортумбрийского университета и её коллеги будут работать на леднике Флэск, изучая, как талая вода влияет на скорость движения ледников в океан, передает The Guardian.

Команда из трёх человек начнёт праздничное утро в уютной оранжевой палатке, устроив завтрак на овчинных ковриках поверх деревянных настилов.

"Мы можем добавить в кашу немного специй", — поделилась Винтер.

Палатка будет украшена вязаными шерстяными украшениями, а чашка горячего шоколада добавит уюта. После завтрака они планируют продолжить исследования, чтобы день не показался долгим.

Учёные отправятся на лыжах к исследовательскому участку в шести километрах от лагеря. Для безопасности они будут связаны верёвками, как олени в упряжке Санты.

"Если кто-то провалится в расщелину, другие помогут выбраться", — объяснила Винтер.

Однако это не только работа. Доктор Винтер, которая уже отмечала Рождество в Антарктике, планирует приготовить антарктическое мороженое из сгущённого молока, порошка Angel Delight и местного снега. Что касается рождественского ужина, меню остаётся сюрпризом — запасы еды хранятся в вакуумных упаковках во льду.

Интернет-соединение ограничено, поэтому видеозвонки практически невозможны, но команда надеется поздравить близких при помощи телефона или сообщений.

"У меня дома двое маленьких детей, и я узнаю, что они получили от Санты", — сказала Винтер, подготовив всё для праздника до своего отъезда. "Антарктида — уникальное место, и я рада получить этот необычный опыт. Когда идёт снег, кажется, будто ты в сказке", — поделилась доктор Рохи Мутьяла из Колумбийского университета.

Доктор Бен Дэвисон из Университета Лидса отметил важность работы на леднике, который почти не исследовался.

"Это будет невероятный опыт, который мы запомним надолго", — сказал он.

Палеобиолог доктор Роуэн Уиттл из Британской антарктической службы тоже проведёт Рождество в Антарктике, но на острове Кинг-Джордж, где морозов не ожидается.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.



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