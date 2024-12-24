Японский город Гиндзан Онсэн вводит ограничения для однодневных туристов

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В понедельник японский курортный город с горячими источниками, известный своими живописными заснеженными пейзажами, начал ограничивать однодневный туризм в рамках эксперимента по борьбе с зимним перенаселением.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Гиндзан Онсэн, расположенный на севере префектуры Ямагата, ежегодно привлекает порядка 330 тысяч гостей. Туристы активно делятся в соцсетях фотографиями заснеженных старинных зданий, освещённых фонарями, которые создают сказочную атмосферу.

Тем не менее, город, как и популярные туристические направления вроде Киото и горы Фудзи, столкнулся с проблемами дорожных заторов, конфликтами и другими неудобствами.

С понедельника в Гиндзан Онсэн после 20:00 смогут въехать только постояльцы местных гостиниц, а для посещения с 17:00 до 20:00 потребуется предварительное бронирование.

В этом году Япония принимает рекордное количество иностранных туристов, чему способствует слабая иена и снятие ограничений после пандемии.

"Заторы иногда возникали из-за того, что автомобилисты, приезжающие на летних шинах, застревали в снегу", — рассказал Такаюки Сайто, руководитель отдела торговли и туризма города Обанадзава, под чьей юрисдикцией находится курорт.

Он добавил, что зимой поездка в Гиндзан Онсэн может быть опасной из-за плохой видимости в метель.

До конца февраля однодневным туристам предлагается оставлять свои автомобили на парковке в туристическом центре, расположенном в двух километрах от города, и пользоваться автобусами-шаттлами.

Согласно официальному сайту Ginzan Onsen, эта мера была тщательно проработана в течение нескольких лет, и власти стремятся сохранить дружественные отношения с туристами.

На сайте сообщается, что недавно машина скорой помощи не смогла проехать из-за пробки, и медикам пришлось бежать пешком, чтобы спасти жизнь человека, передает The Japan Times.

Некоторые туристы, по словам властей, ведут себя грубо, когда сотрудники города пытаются помочь застрявшим автомобилям. Подобные ситуации назвали "невыносимыми".

В этом году Японию посетили более 33 миллионов иностранных туристов, что превысило рекорд 2019 года с почти 32 миллионами гостей.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

